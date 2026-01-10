昨年３月末をもって解散した「ＫＡＴ―ＴＵＮ」のメンバーで、俳優で歌手・亀梨和也（３９）の姿に衝撃が走った。

８日放送のフジテレビ系「ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたＳＰ」（午後７時）に出演し、ザ・ドリフターズ風のコントに挑戦した亀梨。「どっちにつくんだ？」と題したコントではタレント・劇団ひとりと声優で俳優の津田健次郎が演じる「兄貴」の子分のチンピラ役。かつらとコミカルな動きで別人のように変ぼうし、ひとりと津田の頭を計１０回以上もたたくなど大暴走した。

Ｓｎｏｗ Ｍａｎの宮舘涼太と宮舘涼太とのタクシーコントでも老けメイクでおかしな運転手になりきり、自身のユニット「修二と彰」の大ヒット曲「青春アミーゴ」（２００５年）を口ずさむなどノリノリ。

クールで美形な王子様キャラから激変した姿にネットも衝撃を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「亀梨くん」がトレンド入り。ネットは「テレビつけたらツダケンが亀梨くんにひったたかれててびっくりしたんだけどｗｗｗ」「津田健次郎が亀梨和也にめちゃくちゃ頭たたかれてて、脳が混乱した」「ドリフみたら亀梨くんすごかった…！最初気づかなかった」「亀梨だったんか気づかんかった」と騒然。

「ドリフの亀梨くん、完全に振り切っててすご めちゃくちゃ上手い」「え、亀梨くん！？って思うぐらいフッ切れててイイ！！！」「亀梨の振り切り具合が想像以上でちょっとびっくりしてる」「芝居うますぎて誰かわからんｗ」「キャラがあまりにも違いすぎて殻やぶりすぎ」「二度見してしまった笑笑」「ドリフの亀梨和也ギャップすぎ」「この人こんなお笑いやるんだ」「まじで若いときのシムケン」と好演に驚きが止まらなかった。