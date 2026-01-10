フィギュアスケート

フィギュアスケート女子のアリサ・リウ（米国）が日本時間9日、自身のインスタグラムを更新し、衝撃的なニューヘアスタイルを披露した。2025年の世界選手権女王であり、12月のグランプリ（GP）ファイナルも制した女王の“変貌”に、世界中のファンから「文字通り天使だ」「思わず泣いちゃった」と賛辞が殺到している。

公開されたのは、プラチナブロンドをベースに、太い黒のボーダーが水平に入った独特なカラーリングだ。正面からのカットでは力強い視線を送り、目を閉じた写真では幻想的な雰囲気を醸し出している。後ろ姿や横からのアングルも披露されており、まるで後光が射したような芸術的な仕上がり。2月にはミラノ・コルティナ五輪を控えた勝負の年に、強い決意を感じさせる大胆なイメチェンとなっている。

自身の公式インスタグラムに「光の輪が復活、誰だと思う？」とつづったこの投稿に、ファンからは驚きの声が並んだ。

「史上最高にクールな女性だ」

「文字通り天使だ」

「これは美しすぎる」

「とっても似合っているよ」

「なんてこった」

「思わず泣いちゃったわ」

リウは昨春、東京で行われた国別対抗戦の際、ヘアスタイルについて「樹木だと考えるのが好きなの。成長するごとに年輪ができるでしょう？」と取材に対して語っている。その言葉通りのデザインは、五輪への勝負スタイルなのか。



（THE ANSWER編集部）