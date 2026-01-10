中国歴史小説の巨匠、宮城谷昌光さんの『三国志名臣列伝 蜀篇』の文庫版が刊行されました。

三国時代、最も小さな国・蜀。本書では、今も愛され続ける関羽、張飛、諸葛亮をはじめ、七人の名臣を丁寧に描くことにより、一見、非情にも見える劉備の不思議な魅力を炙り出しています。徹底的に史料にあたって書き上げた英雄たちへの挽歌は、読む者の胸を震わせます。

実は、宮城谷さんは、この列伝のなかに三人の名臣をいれられなかったのが悔やみとして残っているそうです。その三人とは、そして、書けなかった理由とは──。宮城谷さんがその真情を「文庫版あとがき」で明かします。



魏(ぎ)にくらべて、蜀(しよく)に属した臣下についての史料がすくない。

蜀を建国した劉備(りゆうび)がなかなか定住しなかったため、記録もあやふやとなり、その部分が棄(す)てられたと考えられる。また、劉備の子の劉禅(りゆうぜん)が魏に降伏したあと、首都の成都(せいと)で乱が生じ、図書や文書が焼失したり散佚(さんいつ)したのではあるまいか。

とにかく劉備に従った人々の大半は、私欲がすくなく、それだけに魅力のある人が多いのに、伝を立てようとすると、史料的にむりが生じてしまった。

謎多き劉備の生涯

名臣伝なのに、劉備について書くのは、気がひけるが、かれの足跡をたどってゆくと、よくわからないところにぶつかる。

武装した劉備が、関羽(かんう)、張飛(ちようひ)などを従えて、幽(ゆう)州の涿(たく)県をでてから、最初に得た官職は、幽州の南隣の冀(き)州にある中山(ちゆうざん)国安喜(あんき)県の尉(い)である。尉は行政官でなく武事の官である。劉備がその県の尉になったというのは、どうやら本当らしい。

陳寿(ちんじゅ)の『三国志』（正史）の「先主(せんしゆ)伝」では、劉備は黄巾(こうきん)の賊を討伐し、功を樹(た)てたので、その官職をさずけられたとある。なるほど、と感心してもらってはこまる。中山国に縁(えん)もゆかりもない劉備が、安喜県に移されるには、かなり上位の大臣か官人のひきたてがなければならないのに、ひとりの氏名も浮上してこない。劉備が若かったころの学問の師は、盧植(ろしよく)であったが、盧植は黄巾の首領を追いつめながら、宦官(かんがん)の讒言(ざんげん)によって将軍の職からおろされてしまう。それゆえ劉備をひきたてるゆとりを、かれはもっていなかったであろう。

わからないことは、まだある。

『典略(てんりやく)』という注では、劉備たちが戦った相手は、黄巾の賊ではない。黄巾の乱より三年ほどあとに、幽州において張純(ちようじゆん)という者が叛乱を起こした。その叛乱を鎮めるために、東方の青(せい)州の従事(じゆうじ)が、兵を率いてすすんだ。劉備がその軍に加わるのは、なぜか青州内の平原(へいげん)県においてであり、賊との戦いで功を樹てるどころか、ぶざまに負けた。それでもあとで中山国安喜県の尉に任命されたとある。

劉備が安喜県の尉になったのは、黄巾の乱のあとか、それとも張純の乱のあとか。

外交の達人・孫乾

つい、ぐちに比(ちか)いことを書いてしまったが、じつは、蜀の名臣のなかに、孫乾(そんけん)という外交の達人がいたのに、史料の欠如(けつじよ)で、どうにもならなかった。

劉備の配下のなかで、外交の能力をもっていた者はすくない。そういう事情があっただけに、孫乾は魅力的であった。ところが正史のなかの「孫乾伝」を読めば、唖然(あぜん)とせざるをえない。冒頭の文は、こうである。

孫乾、字(あざ)は公祐(こうゆう)、北海(ほつかい)の人なり。先主(せんしゆ)、徐(じよ)州を領し、辟(へき)して従事(じゆうじ)と為(な)す。

孫乾は青州北海国の人であった。先主すなわち劉備が徐州を治めるようになると、辟(め)（召(め)）して、従事に任命した。

これでわかったとする人はよほど頭がよい。私はわからなかった。まず、孫乾の父も出身県もわからない。

ただし、注がある。大学者である鄭玄(じようげん)が州に孫乾を推薦(すいせん)した。それを知った劉備がかれを招いた、とある。よくもこれほどわからないことがつづくものだとあきれる。かつて私は『三国志外伝』のなかで、鄭玄を書いたので、それを読んでくれたかたはわかっているであろうが、鄭玄は北海国高密(こうみつ)県の人である。鄭玄は青州の府あるいは太守に孫乾を推(すす)めたのであり、徐州にいる劉備にむかってではない。それなのに、孫乾が劉備のもとにきたことはまちがいないので、そこに小説的合理を立てなければ、孫乾像を画けないが、たいそうなエネルギーをつかうことになるので、私は孫乾から手をひいてしまった。そのときから数年が経ったいま、劉備と北海国の関係を考えてみた。

西方の梟雄(きようゆう)である董卓(とうたく)が洛陽(らくよう)に乗り込んできたあと、董卓の批判者である孔融(こうゆう)が中央政府からだされて、北海国の相(しよう)となった。ところがふたたび盛んになった黄巾に攻められ、窮地に立たされた。そこで救いを求めたさきが平原県で、その県は当時、国になっており、その国の相が劉備であった。劉備は義侠心を発揮して孔融を助けた。つまり北海国とのつながりは、そのときにできたのであり、鄭玄を尊敬していた孔融を介して、孫乾を得たか、その名を知った、となればいちおうすじが通る。

男だてのような格好のよさ

劉備が平原国の相であったのは、徐州を領有するより三年まえであり、孫乾が劉備に仕えるようになったのは、正史に書かれている年より早かったかもしれない。

孫乾が学問の道を歩き、鄭玄の弟子であったとすれば、知識の豊富さを外交に活かしたと推量できる。だが、徐州を支配したあと、おちぶれてゆく劉備を見限らなかったところに、孫乾には学問ひとすじではない侠気(きようき)があったとみたい。

あえていえば、劉備に属(つ)き従った人々は、大なり小なり、男だてのような格好(かつこう)のよさをもっていた。

それはそれとして、劉備の外交面をととのえた孫乾は、劉備が漢(かん)王となってから、大いに礼遇された。だが、劉備が皇帝に即位するときまで生きていなかったのではないか。

ただ一人ユーモアをそなえていた簡雍

ほかに列伝に加えたかった人物は、簡雍(かんよう)である。

かれは劉備が涿県をでるときから随従したので、群臣のなかで、最古参にあたる。劉備を中心とする集団が武力を誇示するなかで、簡雍だけがユーモアをそなえ、奇人としての独特な発想をもっていた。その発想は人を害するものではない、ということははっきりとわかる。とにかくかれは劉備の従者というより、友人であったといったほうが正しいであろう。

かれの話術には、相手を用心させない機知(きち)と温(あたた)かさがあり、それゆえ、余人(よじん)にはできない大功を樹てた。劉備軍に包囲された成都の城の主(あるじ)は劉悦(りゆうしよう)であり、かれは劉備のもとから使者としてやってきた簡雍を気に入った。開城するときも、簡雍を信じたがゆえに、かれを招いてともに城外にでたのである。そこでの流血が避けられたのは、簡雍の手柄(てがら)であったことは、いうまでもない。

劉備が漢王になったあと、簡雍は昭徳(しようとく)将軍に任命されたが、たぶん兵を率いて戦場を踏んだことはない。歿年は不明である。が、孫乾よりすこし長く生きたように想われる。ただしそれは「簡雍伝」を読んだ私の感想にすぎない。

劉備が成都にはいってから、孫乾と簡雍以上に厚遇されたのは、麋竺(びじく)である。この人も列伝のなかにいれたかったが、ここで伝を立てるほどの詳細をもっていない。むろん正史には「麋竺伝」がある。その冒頭はつぎのようになっている。

「麋竺は字(あざな)を子仲(しちゆう)といい、東海(とうかい)郡（徐州）胊(きよう)県の人である。父祖は代々利殖(りしよく)につとめ、小作人は万人、資産は巨億(きよおく)であった。のちに徐州牧(ぼく)の陶謙(とうけん)が招聘(しようへい)して、かれを別駕従事(べつがじゆうじ)に任命した」

陶謙については、あらためて解説するまでもあるまい。かれの配下が曹操(そうそう)の父と弟を殺したため、曹操に復讎(ふくしゆう)されて、困窮(こんきゆう)する。また、別駕とは、別の乗り物をいい、州牧の馬車とは別の馬車に乗る人のことで、副長官を指す。

家も土地も棄てて劉備のあとを追った麋竺

麋竺は陶謙を助けにきた劉備の義侠心に打たれ、陶謙が病歿したあと、徐州を治めてもらうにふさわしい人物は劉備しかいないと考えて、劉備を迎えに行った。そのあたりから劉備とのつきあいが濃厚になった。徐州が呂布(りよふ)の詐謀(さぼう)によって奪われたあとも、豊かな財をつかって劉備を助けた。このあたり、麋竺は徐州のために劉備を助けたのか、劉備にいままでにない魅力を感じてそうしたのか、かれの心は揺れ動いていたであろう。曹操の力を借りて徐州をとりもどした劉備が、曹操にそむいたため、徐州から敗退したあと、麋竺が家も土地も棄てて劉備のあとを追った心情に、私は賛嘆せざるをえない。ところが、そのあたりの行動が正史には一行も記録されておらず、麋竺がいつ、どこで、劉備と再会したのかわからないとあっては、かれの苦悩と勇気を書きようがない。

読者におなじような失望をさせないために

とにかく劉備が漢王、さらに皇帝となったあと、麋竺は安漢(あんかん)将軍に任ぜられ、その位は、諸葛亮(しよかつりよう)の上にあったと記されている。

以上の三人を列伝のなかにいれられなかったのが悔やみとして残っているので、ここで私の真情を吐露させてもらった。

小説は虚構(きよこう)であるから、妄(うそ)を書いてもかまわないとはいえ、歴史小説の場合はそうとばかりはいえない。私自身「三国志」の演義(えんぎ)（通俗小説）を好んで読んでいたのに、あるとき、あれも妄、これも妄か、と気づいて落胆し、すっかり冷(さ)めたおぼえがあるので、読者におなじような失望をさせたくなかった、というのが私の本音(ほんね)である。

二〇二五年十月吉日

宮城谷昌光

