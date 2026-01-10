警察庁では2026年1月、経済安全保障を巡る横浜市の精密機械メーカー「大川原化工機」の冤罪事件で謝罪会見を開いた迫田裕治警視総監（平成3年、警察庁入庁）が退任し、後任に森元良幸官房長（同）が充てられる見通しとなった。

2025年1月に就任した楠芳伸長官（元年）の後任に事実上決まっている太刀川浩一次長（3年）と、長官・総監の“両横綱ポスト”を平成3年入庁組3人で分け合う異例の展開だが、警察OBからは「『同期で仲良く』といったような穏当な人事とは少し趣が異なるようだ」との声が漏れている。



3年入庁組では早くから警備警察（警備実施・公安捜査）のスペシャリストである迫田氏とゼネラリストの太刀川氏が嘱望されてきた。迫田氏は警視庁公安部で部長のほか参事官や外事3課長を務め、警察庁警備局でも局長のほか外事情報部長や外事課長、外事課不正輸出対策官を歴任。一方、太刀川氏は警視庁刑事部で部長のほか捜査2課長、警察庁交通局では局長や交通企画課長、交通規制課長を歴任。さらに同長官官房で官房長と首席監察官の要職も務めた。

「長官レースでは迫田と太刀川が当初から本命視されていた。迫田はとにかく外事部門のエキスパート。太刀川は器用なタイプで、組対（組織犯罪対策）の分野でも手腕を振るっていた。マスコミ対応もそつなくこなし、桜田門（警視庁）の2課長時代の番記者とはかなり懇意にしていたようだ」（同前）

「迫田さんは“貰い事故”」

かつては戦後の左翼活動の隆盛と対峙した警備警察が、警察内部でエリート中のエリートとされてきた。そのため現場のノンキャリアの成績上位10％は警備警察の担当に選抜され、キャリア官僚の出世コースも警備畑が王道とされていた。だが社会の多様化が進み、刑事事件の高度化・巧妙化に伴い刑事畑の発言力や発信力が強まり、警察組織もガバナンス（管理体制）の強化が求められる中で調整型のオールラウンダーも存在感を増している。

ある警察関係者は「警備局長と刑事局長は出世の登竜門ポストと言われていますが、坂口正芳さんは専門性が求められる局長ポストを経ないで官房長（旧警務局長）となり、次長、長官へと駆け上がりました」と指摘。

その上で「途中までは迫田さんが長官コースの本命で太刀川さんは対抗とみられていましたが、逆転しました。背景には、内閣法制局第2部に出向して参事官として5年間汗を流すという“ご奉公”のバトンを太刀川さんが露木さんから引き継いだことで、露木さんに買われたためという噂もあります」と話す。

「露木さん」とは露木康浩前警察庁長官（昭和61年）。前任の中村格元長官（同）は太刀川氏を刑事局長ではなく、交通局長に起用する方針を早々に決めていたと言われていたという。

「ただ安倍晋三元首相の殺害テロを未然に防げなかったことで引責辞任することとなり、急遽、同期の露木氏が長官となりました。昨年1月の勇退に伴って太刀川氏を長官の待機ポストとされる次長に起用する人事を決定。次期長官に事実上指名したかたちとなっていました」（同前）

一方で、別の警察関係者は「迫田さんは“貰い事故”に遭ったようなものと同情する声があります」と語る。大川原化工機の冤罪事件は2018年10月、警視庁公安部が強制捜査（家宅捜索）に着手。20年3月に社長ら3人が逮捕・起訴された。だが1年以上が過ぎた21年7月に至り、冤罪の疑いが高まったことで起訴が取り消され、会社側は不当捜査を訴えて損害賠償訴訟を提起。23年6月、東京地裁の公判中に現職警察官から捜査を「捏造」とする爆弾発言が飛び出して、同12月に警視庁側（東京都）が敗訴した。さらに25年6月には、違法捜査を再び認定した東京高裁判決が確定している。

迫田氏は冤罪事件の“禊の顔”となった

迫田氏は強制捜査の着手時、経済安全保障対策の柱である不正輸出事件の捜査を監督する警察庁の外事課長の立場にあり、起訴が取り消された当時は警視庁の公安部長として捜査の総責任者だった。1審敗訴の直後、警視庁のトップの椅子に座ることとなったが、警察の内部検証では、迫田氏自身も事件の捜査期間中に在任した歴代公安部幹部の1人として事情聴取を受け、5月に控訴審判決で捜査の違法性が改めて認定されたことを受けて、8月には謝罪会見まで開く事態となった。

「外事部門のエースとして、信頼回復のために人身御供にされたようなものです。迫田さんは逮捕に直接関与はしていなかったが、“禊の顔”となって再発防止の道筋をつけ、1年で総監を退くことで公安捜査の現場が再起を期すきっかけにするというストーリーが描かれたとの見方があるのです」（同前）

