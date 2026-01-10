大西洋とカリブ海で同日にタンカーを拿捕

アメリカ軍は2026年1月7日、大西洋でロシア船籍のタンカー「M/V ベラ1」を拿捕したと発表しました。

【動画】ヘリコプターで素早く乗り込み！ これが、タンカー拿捕の瞬間です

アメリカ欧州軍は、この拿捕について「同船はアメリカの制裁に違反してイラン産原油を輸送していた」と説明し、「米連邦裁判所が発付した令状に基づき、北大西洋で押収された」と述べています。同船はアイスランドとイギリスの間の北大西洋を航行していました。

「M/V ベラ1」は、約2週間前からアメリカ沿岸警備隊のレジェンド級カッター「マンロー」によって追跡されていました。なお、拿捕にはイギリスも協力したと、同国国防省が発表しています。

同船は当初、ガイアナ船籍として登録されていましたが、その後ロシア籍に変更し、北大西洋へ向かい始めました。航行中には船名も「マリネラ」に変更され、少なくとも1隻のロシア潜水艦の護衛を受けていたと報じられています。

また、過去に同船は国際テロや犯罪、ヒズボラとの関わりがあると評価されており、単純な民間商船ではなく、国家やテロ組織と結びつく複雑なネットワークの可能性が指摘されています。

イギリス国防省は、同船が追跡中に洋上でトランスポンダーを停止し、再船籍登録を試みていたと発表しており、これを世界的な制裁逃れに関与していることの根拠として示しています。

さらに、アメリカ軍は同日、カリブ海でもタンカー「M/T ソフィア」を拿捕しました。この拿捕について、ピート・ヘグセス国防長官は公式Xで「制裁対象および違法なベネズエラ産石油の封鎖は、世界のどこであっても完全に有効である」とコメントしています。

なお、「M/V ベラ1」の拿捕を受け、一部議員が「これは単なる海賊行為に過ぎない。武装した米海軍による民間船舶に対する攻撃である」と批判しています。