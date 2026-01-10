モンベルの中わた入り防水パンツで冬の冷え冷え下半身対策を

真冬の防寒対策。セーターやダウンジャケットをどんどん重ね着できる上半身と違って、下半身は簡単に脱ぎ履きできないのでつい油断しがち。ただ、寒い時ほど血の巡りが悪くなりやすい下半身を保温することが、暖かく過ごすためには大切。

そんな真冬の下半身冷えをズバっと解決してくれるのが“ダウンパンツ”。モンベルから2025年の秋冬シーズン向けにリリースされた「スーパードライテック ダウンパンツ Men's」（2万1000円）と「スーパードライテック サーマラップ パンツ」（1万7000円）の、防水性も兼ね備えた2モデルの防寒パンツを紹介します。

▲「スーパードライテック ダウンパンツ Men's」

2モデルの違いは中わたの素材。「ダウンパンツ」は水鳥から採取された、軽量性と保温性にすぐれた天然ダウンを使用。当モデルにはわずかな重量で高い保温性を発揮する、800フィルパワーのEXダウンが使われています。

▲「スーパードライテック サーマラップ パンツ」

一方「サーマラップ パンツ」は、保温性、速乾性、耐久性を兼ね備えたモンベル独自の化繊綿“エクセロフト”を使用。濡れに強いので、汗をかいてもすぐに乾いてドライな着心地が持続するのが特徴。汚れても自宅の洗濯機で洗えるお手入れのしやすさも魅力です。

軽量でコンパクトになる点がメリットの「ダウンパンツ」は、保温性が高い反面、水濡れに弱いため、動きの少ないキャンプや釣り、バイクなどで重宝。一方、ダウンよりは嵩張り、少々重い「サーマラップ パンツ」は、水濡れに強く乾きやすいため、動きの多い冬場のアクティビティのほか、普段使いの防寒パンツとしても活躍します。

▲「スーパードライテック サーマラップ パンツ」

両モデル共通の特徴としては、防水透湿性素材“スーパードライテック”が使われており、雨、雪、風の侵入をブロックしつつも、内部の蒸れは外に逃がすので快適な着心地をキープ。悪天候でも高いパフォーマンスを発揮します。

▲「スーパードライテック ダウンパンツ Men's」

また、内部構造にも秘密があり、シングルキルト構造に生地をもう1枚加えた“三枚差し構造”が冷気の侵入をシャットアウトし、内部の暖まった空気は逃がさないため、ぬくぬくの状態が持続。表地から裏地まで縫製糸が貫通しない作りなので、部分的に寒くなるコールドスポットができにくくなっています。

裾の部分には“サムエシステム”なる工夫も。裾に通したゴムをブーツに掛けることで、裾のバタつきを抑えるほか、丈が長い場合に調節をすることも可能。さらに帯電防止加工が施されているため静電気も軽減してくれます。

なお、両モデルともスタッフバッグ付きでパッカブルに収納できる点にも注目。片手で持てるサイズまで小さくまとまるので、旅行や出張時の防寒対策としてバッグに忍ばせておくのもアリです！

▲「スーパードライテック ダウンパンツ Women's」

「スーパードライテック ダウンパンツ Men's」はブラックとネイビーの2カラーで、サイズはS、M、L、XLの4サイズ展開。女性用の「スーパードライテック ダウンパンツ Women's」（2万円）も用意されており、こちらのカラーはブラックのみで、サイズはXS、S、M、L、XLの5サイズ展開。

▲「スーパードライテック サーマラップ パンツ」

「スーパードライテック サーマラップ パンツ」はユニセックスとなっており、ブラックとカーキの2カラーで、サイズはXS、S、M、L、XLの5サイズ展開となっています。

ダウンパンツ特有のモコモコっとしたキルト感がなく、スラっとしたシルエットなので普段使いしてもほとんど違和感なしですよ。

＜文／GoodsPress Web＞

