会社の求心力を「考え方」に置く

ミッションやビジョン、理念を徹底することで、会社に何が起こるのでしょうか？

一つは、働く人の指針になること。つまり、会社の求心力になるのです。

会社の求心力を「社長」の存在そのものにしてしまうと、社長が交代したときに会社は求心力を一気に失ってしまうことになります。カリスマ経営者が陥りがちな間違いが、まさにこれです。

そうではなく、会社の求心力を「考え方」に置くのです。

その考え方を言葉として具現化したものの代表がミッションやビジョン、理念なのです。

つまり、社長が不在であっても、たとえ社長が交代しても、働く人はどういう行動を取るべきかという求心力として、考え方が存在するのです。

宗教団体が長く続く組織と説明したのと同じことです。ですから、ミッション、ビジョン、理念は単なるお題目ではなく、それを働く人たち全員が熟知し、徹底されていなければならないのです。

例えば、「お客さま第一」という考え方が社内で徹底されていれば、別に社長にお伺いを立てなくても、ある状況になったらどう対応すればいいかは、従業員にも分かります。

そういう基本的な考え方を徹底しておくということが、指針としてとても役立つのです。

ミッションや理念の大切さに気づいたとき、

初めて経営者としてのスタート地点に立てる

ただ、ミッション、ビジョンや理念の大切さというものは、経営者でもなかなか分かるものではありません。しかし、逆にそれが分かったときに、初めて本物の経営者としてスタート地点に立てるのです。

松下幸之助さんは、理念に目覚めた年（昭和7年）を「命知元年」として創業記念式まで開いています。

本当の意味で事業とは何かという、事業の真の使命に気づいたからです。

松下電器（現パナソニック）には「産業報国」、つまり事業をもって国家社会に貢献するという基本的な考え方があります。企業とは社会の公器で、人の生活に必要なものを生産し提供することにより社会に貢献することこそ、企業の存在意義だということに気づかれたのだと思います。

そうした本当の意味での使命感を持つと、事業や経営に対して「信念」が生まれます。

ただ単に、自身や自社の金儲けではなく、社会のために仕事をするという気概が生まれてくるのです。

一方、松下さんほどの方でも、十分に理念や考え方の大切さが分かっていなかったことがあるのです。次のようなエピソードがあります。

あるときに、人に誘われてある宗教団体の本部に松下さんは行かれました。そのときに、信者さんが、とても熱心に普請やお掃除をしているのを見た松下さんは、「あなたたちは、そんなに熱心に働いているけれども、いくらもらっているのですか？」と尋ねました。

すると、信者の人から「神さまにご奉仕するのに、お金をもらうなんてとんでもない」という返答を聞いて、「雷で撃たれたような衝撃を受けた」と言っておられます。

その瞬間に松下さんは、仕事というのは、お金のためでなく、使命などの考え方を中心にしたときに本当の力が出るということに気づかれたのです。

お金とは違う、働きがい

後年、松下さんは「仕事の喜びを金銭に代えられると思っているうちは、本当の仕事の喜びを知らない」とおっしゃっています。お金とは違う次元で働きがいというものがあり、その根本が、ビジョンや理念なのです。

2010年1月にJAL（日本航空）は破綻し、そして、「極めて」と言っていいほどの短期間に再生しました。

再生を指揮したのは稲盛和夫さんです。もちろん、そこにはアメーバ経営などによる採算管理や徹底したコスト管理があったことは間違いありません。

しかし、手法だけで会社が良くなるなら、世界中の会社は良くなっているはずです。

破綻にまで陥ったJALをあれだけ短期間で再生できたのは、やはり「稲盛イズム」とも言える考え方を求心力にしたことがあることは間違いありません。

短期間で工場を再開したアイシン精機

少し古い話で恐縮ですが、愛知県にあるアイシン精機（現アイシン）の主力工場で火災が起き、工場が全面操業停止に追い込まれたことがありました。同社の自動車用の変速機は世界の最高水準で、自動車業界では同業のデンソーとともに「アイシン、デンソーの部品がないと世界中の車は動かない」と言われるほどです。

そのアイシン精機の主力工場が操業停止ということは、大げさに言えば、世界中の自動車メーカーの操業も止まるということです。特に系列であるトヨタは、国内主力工場の操業を停止しなければならない状況に追い込まれました。

トヨタが操業を停止するということは、ジャストインタイムシステムを行っていますから、他の自動車部品メーカーも生産や供給がストップするということです。通常なら工場再開まで1カ月以上を要すると言われましたが、同社は10日ほどで操業再開にこぎつけました。

それには、トヨタ系列からの多大な人的応援や支援があったとともに、同社の従業員の踏ん張りがあったのです。多くの従業員が車の中で寝泊まりをして、工場の復旧を行ったといいます。自宅までそう遠くはなかった人たちまでも、車の中で寝泊まりをして、1分、1秒を惜しんで復旧を行ったのです。

世界最高水準の自社部品を供給しているという使命感があってこそ、あれだけ早い復旧が可能になったのだと私は思っています。

（本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです）

