´Ú¹ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥³¥Ä
¡ÖK-POP¤Î²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¢¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»úËë¤Ê¤·¤ÇÍý²ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¡¢¾¯¤·¸ÀÍÕ¤¬ÆÉ¤á¤¿¤êÏÃ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤ÆºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÙ¶¯¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¥Ñ¥º¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡Ö½é¤á¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¡¢ÊÙ¶¯¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë1ºý¡£º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÎÓ¤¨¤ê¡Ë
¥³¥Ä¡ ¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¡×¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¡á¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È°ã¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¹æ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é³Ð¤¨¤è¤¦¡× ¢ª Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤ ¢ª ²»¤È°ÕÌ£¤¬·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤ ¢ª ÊÙ¶¯¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡ÖÊì²»¡×¤È¡Ö»Ò²»¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥Ä¤µ¤¨¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¤à¤Î¤â½ñ¤¯¤Î¤â¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë´°àú¤Ë³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë³Ð¤¨¤ë¤ÎÆñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä¢ ´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤
¸ì³Ø³Ø½¬¤ÇºÃÀÞ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¡ÖÈ¯²»¤âÊ¸Ë¡¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸À¸ì³Ø½¬¤Ï¤Ä¤Þ¤º¤¤ÎÏ¢Â³¡£ºÇ½é¤«¤é´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤
¡¦´Ö°ã¤¨¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤
¡¦º£¤¹¤°Á´ÉôÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
´°àú¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤ëºÇÂç¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä£ ¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Íè¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë
´Ú¹ñ¸ì¤¬Áá¤¯¿È¤Ë¤Ä¤¯¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤
¡¦´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò»úËë¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤
¤½¤ì¤¬¡Ö³ð¤Ã¤¿Ì¤Íè¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÃÀÞ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë
¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¸ì½é¿´¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¸ì¤Ë¾¯¤·¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë