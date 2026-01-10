村上宗隆を獲得しても30球団中28位…Wソックスは「まともな状態へ這い上がろうと全力を尽くしている」米ESPNが格付け

村上らを擁するホワイトソックスは新シーズンで巻き返せるだろうか(C)Getty Images

現地時間1月8日、米スポーツ専門局『ESPN』は、「真冬のMLBパワーランキング：2026年における全チームの現在地」と題した記事を掲載。同局に所属する記者たちがランキングを作成し、その中でホワイトソックスは、全30球団中28位に位置づけられた。

21年にア・リーグ中地区を制して以来、深刻な低迷が続き、3年連続100敗以上を喫しているホワイトソックス。しかし、今オフに入ってから積極的な補強を行っており、中でもヤクルトからポスティングでメジャー移籍を目指していた村上宗隆との契約合意は、専門家にとってもインパクトが大きいようだ。

同局のジェフ・パッサン記者は、「ア・リーグ中地区で最も興奮を掻き立てられる球団だ。誰もこの展開を予想していなかった」と反応。「同地区の球団が単年契約に注力する中、ムラカミを2年総額3400万ドル（約53億円）で獲得した」「FA市場の大物だ」と評価している。