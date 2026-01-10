大谷フィーバーの時代に起きた“異変” 米国でサッカー人気が急騰　「国民的娯楽」だった野球を上回る3番目の人気スポーツへ「新たな水準に達した」

米国内でのサッカーと野球の立ち位置が話題となった(C)Getty Images

“野球の本場”とされるアメリカのスポーツ界に、ちょっとした変化が生じている。

それを物語ったのが、あるデータだ。米スポーツ専門局『FOX Sports』は、同国内の人気スポーツランキングにおいて、サッカーが野球を抜き、3番人気になったと伝えた。

これまでの常識を覆すような結果と言えよう。アメリカ国内の「定番スポーツ」と言えば、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球、アイスホッケーの4つが絶対軸。1996年にプロスポーツ化がされたサッカーは、ヨーロッパや南米のそれに比べて明らかに遅れを取る形となっていた。

しかし、時代の変化とともにスポーツを取り巻く情勢も変化。2007年にデビッド・ベッカムが電撃挑戦を果たして以来、世界的な発信を続けてきたMLS（メジャーリーグサッカー）では、近年もリオネル・メッシをはじめ、ソン・フンミン、トーマス・ミュラーら大物選手たちが相次いで参戦。それに伴って同リーグは「YouTube」や「AppleTV」などサブスクリプションを利用した試合中継などをいち早く取り入れ、国内市場における「サッカー」の存在価値を高めてきた。