横綱豊昇龍と関脇安青錦が優勝決定戦を争った九州場所の千秋楽は視聴率20.0％を記録した（写真：共同通信社）

1月11日に初日を迎える大相撲初場所。昨年は年6場所90日間すべてで「札止め」を記録し、往時の活況を取り戻している。テレビ視聴率も絶好調で、11月の九州場所千秋楽では朝ドラを抑えて週間1位を獲得した。なぜ大相撲が熱いのか。過去の視聴率データと比較しながら国技の現在地と課題を探る。

（長山 聡：大相撲ジャーナル元編集長）

九州場所千秋楽は朝ドラ「ばけばけ」を抑え、週間視聴率トップ

令和7（2025）年の大相撲は年6場所90日間、入場券の「札止め」が続いた。これで6年に続き2年連続となったが、昨年の本場所全てのチケット完売は、若貴ブームに沸いた平成8（1996）年以来28年ぶりのことだった。

相撲協会の「満員御礼」は、一種の景気づけでもあるから、7〜8割しか客席が埋まらない場合でも館内に垂れ幕を下すことがあるが、現在では各本場所で争奪戦が繰り広げられているほどのプラチナチケットとなっている。

インバウンドのおかげという説もあるが、テレビの視聴率のほうもかなり好調だけに、相撲人気は本物だといえよう。

スマホをはじめ、インターネットの普及でテレビ全体の視聴率が著しく下落してきている。そんな中、大相撲中継はかなりの健闘を見せている。

11月の九州場所では、初日だけは三陸沖地震による津波情報で放送を中止したため、ランク外となったが、2日目から千秋楽まで、全て週間視聴率ベスト20にランクインした（ビデオリサーチ社調べ、世帯平均視聴率、特に断りがない場合以下も）。

特に横綱豊昇龍と関脇安青錦が優勝決定戦を争った千秋楽は20.0％を記録し、トップ常連のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」を抑えて1位の座を獲得した。大相撲の視聴率20％超えは、令和2年九州場所千秋楽以来5年ぶりのことだった。

そのほか「ばけばけ」と同率2位で14日目、4位10日目、5位15日目、7位12日目、8位11日目、9位9日目と、11月17日から23日までの週間視聴率は、トップ10をほぼ大相撲が独占した。

相撲中継で視聴率が50％を超えたのは…

野球やサッカーでも、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）やワールドカップといった国際的なビックイベント以外は、地上波で放送するととても2桁の視聴率には程遠いのが現状だ。今や大相撲はスポーツ界有数の優良コンテンツであることは間違いないようだ。

大相撲のテレビ中継が始まったのは昭和28年夏場所だが、当時はまだ視聴率の調査が始まっていなかった

ここで、人気のバロメーターとして過去の大相撲中継の視聴率を調べてみた。ビデオリサーチ社が視聴率の調査を始めたのは昭和37（1972）年12月からである。したがって相撲の視聴率がわかるのは38年初場所以降ということになる。

関脇千代の富士が横綱北の湖を破って初優勝を決めた昭和56年初場所千秋楽は、視聴率52.6％を記録

相撲中継で視聴率が50％を超えたのは、昭和56（1981）年初場所千秋楽で千代の富士が初優勝した時の52.6％、次いで50（1975）年春場所千秋楽の貴ノ花の50.6％の2例だけである。

大関貴ノ花が決定戦で横綱北の湖を寄り切り初優勝。視聴率は50％を超えた

「相撲の視聴率1位はオレ」と豪語していた千代の富士

これはテレビの相撲特集でもよく取り上げられていたので、知っているファンの方は多いと思われる。千代の富士は若貴ブームで視聴率が高騰している時期に「でも、相撲の視聴率1位はオレだからな」とよく口にしていた。

ところで数字というのは一見客観的な物差しだと思われがちだが、異なる条件の場合、ただ単に並べると不合理な面も出てくる。大相撲中継で気をつけなければいけないのは、途中でニュースを挟むと、視聴率では別扱いになってしまう点だ。

昭和38（1963）年から44（1969）年までも相撲中継の間にニュースは入らなかったが、45（1970）年以降は間に1〜2回ニュースが入るようになった。大相撲の視聴率を語る時には、この点がすっぽり抜け落ちている。

相撲ファンの実感として、平成の大ブームとなった若貴時代のほうが、千代の富士時代よりも相撲人気が盛り上がったような気がするのではないだろうか。

本当の大相撲史上最高視聴率は貴花田か

貴花田（貴乃花）が史上最年少の19歳5か月で初優勝を果たした平成4年（1992）初場所千秋楽の視聴率は40.3％。これだけ見ると貴ノ花・千代の富士の初Vにかなり劣るように見えるが、貴ノ花の時は午後5時に、千代の富士の時は午後4時半にニュースが放送されたあとの1時間から1時間半程度の視聴率なのである。

前頭2枚目貴花田が前頭5枚目三杉里を寄り切り、史上最年少の19歳5か月で初優勝。大相撲中継としては最高視聴率の可能性も

ところが貴花田の優勝時にはニュースを挟むことなく、約3時間にわたる全相撲中継で40.3％をたたきだした。

もし相撲中継全体の視聴率を計算すると、貴ノ花優勝の昭和50年春場所千秋楽は32.4％、千代の富士優勝の昭和56年初場所千秋楽は39.5％となる。

こうしてみると、貴花田が初賜杯を抱いた平成4年初場所千秋楽は、午後5時以降の視聴率が50％を大きく超えていたと思われ、大相撲史上最高視聴率だった可能性が高い。ちなみに瞬間視聴率では若貴・曙の優勝決定巴戦が行われた平成5（1993）年名古屋場所千秋楽の66.7％が最高となっている。

視聴率の調査が始まった昭和38年は“巨人・大鵬・卵焼き”の流行った年。同年の初場所は横綱柏戸は休場したものの、横綱大鵬、大関佐田の山、関脇豊山の3力士による激しい優勝争いが人気を呼び、千秋楽はニュースを挟むことなく35.9％の高視聴率をたたき出した。しかも当時はNHK以外に日本テレビ、TBSといった民放も大相撲を放送していたため、もっと多くの人がテレビ観戦をしていたことになる。

しかし、それ以前、大相撲の黄金期を築いた栃若時代（横綱の栃錦と初代若乃花が活躍した時代）や、非常にエキサイトした柏鵬（柏戸・大鵬）の躍進時にはまだ視聴率調査が始まっておらず、人気を図るバロメーターが存在しない。

柏鵬戦で一番耳目を集めたのが昭和35（1960）年秋場所。新大関柏戸は6勝2敗、新関脇大鵬は8戦全勝で両雄が9日目に激突した。当時の様子を読売「大相撲」誌10月号で三宅充記者は

「九日目は、日本人の半分以上が、柏戸と大鵬の一番に注目していたのではないだろうか。フロ屋でも、床屋でも、飲み屋でも、電車の中でも、大鵬―柏戸戦の話で持ち切りになっていた」

と当時のフィーバーぶりを伝えている。テレビの普及率が異なるとはいえ、当時の相撲中継の視聴率はかなりハイレベルだったことは推測される。

満天下の注目を集めた新大関柏戸と新関脇大鵬の対戦。柏戸が上手投げで勝利（昭和35年秋場所9日目）

昨今のスピード出世記録は人材難の裏返し

現在は生きのいい若手力士の台頭や、以前より全力を尽くして取る相撲が増えたことが人気の理由であることは間違いないだろう。不祥事続きで相撲人気もやや低下した時期もあったが、さすがに国技の強みということなのか、底堅い面がある。

現制度が整ってからでも270年近く続いているだけに、プロスポーツとして一番安定しているようにも見えるが、「このままでは10年後が心配」と将来を憂う親方衆は思いのほか多い。ここ20年来の新弟子不足が一向に解決されていないからだ。

最近、新入幕で大活躍をする力士が増え、数々のスピード出世の記録が作られているが、それは見方を変えると幕内力士がややレベルダウンしている面は否定できない。現在のように人気があることを好機と捉え、競技人口を増やすことや、待遇をよくすることなど、人材確保につながる方策を打ち出さないと、大相撲がこのまま安泰である保証はどこにもない。

100年、200年といった長いスパンで取り組み、スポーツと文化がうまく融合した、世界でも稀に見る魅力的な興行を、伝え続けていかなければならない。

