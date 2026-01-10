ミニスカウェアで美貌を大胆見せ！韓国女子ゴルファーの近況大放出にファンも夢中「めちゃくちゃ綺麗…」【PHOTO】

韓国女子ゴルファーのチェ・ナヨン2が、美スタイル際立つゴルフウェアSHOTを公開して話題だ。

チェ・ナヨン2は最近、自身のインスタグラムを更新。「2025年限りで、2年間ともにしたvolvik apparelとの契約を終了することになりました。これまで可愛いウェアを支援してくださりありがとうございました」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

volvik apparelは韓国発のゴルフブランド。投稿には、チェ・ナヨンが同ブランドのウェアを着用した写真が多く並んでいる。白や赤、ベージュ、黒などカラフルなデザインのゴルフウェアに身を包み、カメラにキュートな笑顔を見せている。

タイト目なトップスで細身ながらもメリハリ感のあるスタイルをあらわにし、ミニスカートからはスラリと伸びる美脚も披露したチェ・ナヨン2。彼女の投稿には、「ビューティフル！」「美しい…」「めちゃくちゃ綺麗だ」などのコメントが寄せられていた。

チェ・ナヨン2は1996年2月14日生まれの29歳。2013年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会し、主にはドリームツアー（2部）でプレーした。ドリームツアーには通算68大会に出場し、合計約1311万ウォン（日本円＝約141万円）を獲得している。

ちなみに、過去に日米ツアーで活躍し、2022年に現役を引退したチェ・ナヨン（37）は別人。韓国女子ツアーでは同姓同名の場合、入会順で名前の後ろに数字を付けて区分をするため、「チェ・ナヨン2」としている。