つるやゴルフの最新クラブがスゴすぎる！性能をコースで試打解説

長年研究を重ねてきたカーボンフェースが、ついに理想形へ！

つるやの最新作「GOLDEN PRIX TR‐02」が満を持してこの2025年秋に発売された。

新テクノロジー搭載のドライバーをはじめ、FW、UT、アイアンの進化のポイントと「GOLDEN PRIX TR‐02」がマッチする中・上級者が気にする”フィーリング”についてを、感覚の鋭さに定評のある今野一哉が、コース試打で徹底解説する。

つるやゴルフの挑戦、「TR-02」シリーズがついに完成！

飛びの秘密を大公開！

TR-02のテクノロジーを解き明かせ！

つるやゴルフが長年取り組んできたカーボンフェースの研究が、ついに理想形にたどり着いた。それが2025年秋リリースされた「GOLDEN PRIX TR‐02」シリーズだ。

ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンまでそろったフルラインナップは、ゴルファーのスコアメイクをトータルでサポート。今回の目玉は、もちろん新開発「パワーレイヤーカーボンフェース」。カーボンの間に特殊な層を挟み込み、たわみ量と強度を両立させることで、ボール初速と飛距離を大きく伸ばすことに成功した。

前作TR01からの進化は、性能面だけではない。460MAXと450LSという２タイプのドライバーは、より明確に「安定感重視」と「低スピン強弾道」というキャラクターを打ち出し、プレーヤーのスイングタイプや求める弾道に応えてくれる。

さらに、フェアウェイウッドには重量及び弾道調整が可能な「#３+」が新登場。ユーティリティは低重心設計で、ボールが高く上がりやすく、さらにソールも抜けやすいラウンド設計を採用。アイアンはＵカップフェースの面積を拡大し、ミスヒット時でも飛距離ロスが少なく高弾道でグリーンを狙えるようになった。

【DRIVER】やさしく飛ばすなら460MAX、叩いて飛ばすなら450LS

TR-02ドライバーは、高初速と飛距離性能を両立。新開発の「パワーレイヤーカーボンフェース」の採用で、ボール初速は平均＋1.3m/秒、飛距離も＋5ヤードアップ！今作は460MAXと450LSの2機種展開で、460MAXはミスに強い安定モデル、450LSは低スピン強弾道で攻められるモデルだ。

パワーレイヤーカーボンフェース×フリクションコーティング

パワーレイヤーカーボンフェースでフェース全体が大きくたわみ、反発力がアップ。フリクションコーティングで摩擦を高め、サイドスピンを抑えて直進性の高い強弾道を生む。

カーボンボディ＆スライドウエイト構造

クラウンとソールをカーボンにして低重心化し、慣性モーメントをさらに高めてブレに強い仕上がりに。10gの可変ウェイトを動かせば、つかまり具合や弾道の高さも自分好みに調整できる。

【FW&UT】高弾道と抜けのよさでしっかり攻めのプレーができる！

TR-02のフェアウェイウッドは、シャローフェースで打感がよく、高弾道でやさしく球が高く上がる設計。抜けもよく、フェアウェイからしっかり狙える。#3+はディープフェースで、ドライバーが苦手な人のティーショットにも安心。ユーティリティは番手間のつながりがよく、高弾道でやさしく狙える。

FW#3、#5

クラウンをカーボン化して低重心化、厚肉ソールで打ち出しを高める設計。地面からでも高弾道でやさしくボールが上がる。

FW#3+

高強度411チタンの一体カップフェースで反発力が向上。ティーショットでも強弾道で飛ばせる。可変スリーブでロフト角やライ角を調整できるのも◎。

UT#3～5

高強度マレージング鋼のカップフェースで反発力をアップ。オフセンターヒットにも強く、狙った距離をしっかり打ち分けられる。

「機能」も「フィーリング」もついに理想形へと進化した

シャフトには三菱ケミカルと共同開発した専用TENSEIシャフト、グリップには上質な「ルートビー」を採用し、シリーズ全体を通して同じ打感とフィーリングを味わえるのも魅力。

【IRON】下目ヒットでもしっかり飛ばせる「狙える」アイアン

TR-02アイアンは、高初速とやさしさを両立。とくに#5～7は広くなったUカップフェースと薄肉ソールで飛距離性能が向上。インナーブリッジ構造（#5～7）と厚肉ソールの効果で、どの番手でも低重心化し、高弾道でグリーンを狙いやすい。

IRON#5～7

Uカップフェースと薄肉ソールで下目ヒットでも高初速。インナーブリッジ構造で低重心化し、高弾道で狙える。

IRON#8～PW・ウエッジ

#8·#9はマレージングフェースで距離の再現性を追求。ウエッジは3Dバンス設計で扱いやすく、抜けのよさも抜群。

【今野’s IMPRESSION DRIVER】 イメージどおりの弾道を作れる打音と操作性！

「460MAX」は打感と打音がやわらかく、打った瞬間に「ナイスショット！」と思える気持ちよさ。ウェイト調整での弾道調整も効きやすく、トゥやヒールにズラして狙ったラインを作りやすい。一方「450LS」は少し硬めの打感ですが、スピン量が抑えられ、低スピンの強弾道が出ます。ヘッドスピードが速い人や叩いて飛ばしたい人にオススメ。見た目も引き締まって見えるのでサイズ感は気にならず、小顔ヘッドならではの高い操作性も感じます。クラブや球筋を繊細にコントロールしたい人にぴったりですね。

打感の気持ちよさと強い弾道はフェースのテクノロジーの効果！つかまり具合や弾道の高さもウェイト調整機能で自分好みに変えられる。

SPEC

●ヘッド体積／460cc（460MAX）、450cc（450LS）

●ロフト角／10度（460MAX）、9.5度（450LS）

●ライ角／59.5度

●長さ／45.5インチ

●重さ／310g（S）

●シャフト（フレックス）／TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02（S、SR）

●価格／9万9000円

【今野’s IMPRESSION IRON】基本、高弾道だがボールコントロールもできる！

見た目はマッスルバックのようにシャープですが、中空構造でやさしく打てます。打感はマイルドで音も心地よく、打った瞬間に気持ちよさが残る。芯を外しても弾道が安定していて、ミスに強いのも魅力です。高弾道でグリーンをしっかり狙えるし、コントロールもできるので、見た目のシャープさとのギャップに驚く人も多いはず。上級者も満足できる操作性と、やさしさが同居したアイアンです。

やさしい打感なのに、マッスルバックのようなシャープな顔つき。見た目とフィーリングのギャップも魅力に。

SPEC

●ロフト角／29度（#7）

●ライ角／62度（#7）

●長さ／37.75インチ（#7）

●重さ／387g（#7·フレックスR·スウィングウェイトD0）

●シャフト（フレックス）／TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02 シャフト（S、SR）、N.S.PRO950GHneoスチールシャフト（S）

●価格／【TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02 シャフト】5本セット（#6～9、PW） 15万4000円、単品 3万800円（#5）、2万8600円（1本／48、52、56）【N.S.PRO950GHneoスチールシャフト】5本セット（#6～9、PW） 14万8000円、単品 2万9700円（#5）、2万7500円（1本／48、52、56）

【今野’s IMPRESSION FW&UT】「上げる・抑える・つかまえる」の打ち分けのイメージがヘッドから伝わってくる

「#3」はシャープな見た目で、ヘッドがボールの下に滑り込むような印象。球をしっかり高く上げたいときに高弾道で狙えます。チタンヘッドの「#3+」は丸みを帯びたヘッドでドライバーに近い形状。叩いて打っていきたいときに強弾道で飛ばせる“ミニドライバー”的な存在。ドライバーが不安なティーショットや飛距離をかせぎたい場面で活躍します。UTはオフセットが入り、ボールを包み込むような安心感。芝の上から打つと、上げる・抑える・つかまえるのイメージが作りやすく、思いどおりの弾道を描けます。

UT

ヒール下が地面に突っかからない。また、オフセットが効いているから長めのクラブでもつかまるイメージが出て、安心して構えられる。

FW

3+（右）は丸みがありドライバーに近い形状、#3（左）はシャープ。形状の違いが、それぞれのフィーリングのよさを生む。

SPEC

【FW】

●ヘッド体積／148cc（#3）、185cc（#3+）

●番手（ロフト角／度）／#3+（14.5）、#3（15.5）、♯5（18）

●ライ角／59度（#3）

●長さ／42.75インチ（#3）

●重さ／325g（#3·S）

●シャフト（フレックス）／TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02 シャフト（S、SR）

●価格／4万9500円（#3+）、6万8200円（#3+）

【UT】

●ヘッド体積／107cc（U4）

●番手（ロフト角／度）／U3（18）、U4（21）、U5（24）

●ライ角／60度（U4）

●長さ／39.5インチ（U4）

●重さ／359g（U4·フレックスS）

●シャフト（フレックス）／TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02 シャフト（S、SR）

●価格／4万4000円

いかがでしたか。GOLDEN PRIX TR-02シリーズを、ぜひ試してみてください！

試打・解説＝今野一哉

●こんの·かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌連載のほか、さまざまなメディアでのレッスンやギアを解説。練習器具の開発なども行なうプロコーチ。東京都江戸川区のキッズゴルフクラブ代表。

写真＝田中宏幸

協力＝新東京都民ゴルフ場

●商品の問い合わせ／つるやゴルフ ☎︎06-6281-0111 tsuruyagolf.co.jp