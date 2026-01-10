モト冬樹、妻＆娘＆孫たちの家族ショットを公開 正月帰省していた孫たちを空港まで見送り「賑やかでいいですね」「めちゃくちゃかわいいんだろうなぁ」
タレントのモト冬樹（74）が、9日までに自身のブログを更新。娘、孫たちとの家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「賑やかでいいですね」モト冬樹が公開した妻＆娘＆孫たちの家族ショット
モトは5日に「娘と孫達が、、」と題したブログで、「娘が孫達を連れてやって来ました」と報告。レストランで娘と孫が並ぶショットや、妻でミセスモデルの武東由美（65）と孫の2ショットなどを公開し、「ほんのちょっと大人になった孫達と」「にぎやかな 正月になりそうだな」と、正月の家族団らんに心躍らせる様子をつづっていた。
7日には、「娘と孫達を送りに」と題した投稿で「娘と孫達を羽田空港まで送りにきました」と説明。空港で撮影した妻・武東、娘、孫たちの家族写真を披露し、「それにしても普段あれだけ混んでいる駐車場がガラガラ やはり正月なんだなぁ」と、帰省シーズンならではの光景にも触れた。
さらに「サヨナラ」と題した投稿では、「東京での最後の夕食はステーキ、ハンバーグ屋さんに」と最後にみんなで食事を楽しんだことを明かし、料理の写真を掲載。「孫達は小さいのによく食べること」「今度はいつやって来るのかな？」と、名残惜しそうに心境を記している。
これらの投稿に読者からは、「良いお孫さん」「娘さんと、孫さん、いいですね」「賑やかでいいですね」「寂しくなりますね。次は春休みかなー、また会える日が楽しみですね」「きっとめちゃくちゃかわいいんだろうなぁ」といった温かな声が寄せられている。
