サッカーJ2の大分トリニータは8日、2月開幕の新シーズンを前に、大分県別府市の八幡竈門（かまど）神社で必勝祈願を行った。他チームで過去3度のJ1昇格を果たした「昇格請負人」の四方田修平監督を迎えた新たな船出。選手、スタッフら約60人が、再びリーグ最高峰の舞台に戻るための基盤づくりへ、決意を新たにした。

Jリーグがこれまでの春秋制から秋春制に変わるのに合わせ、新シーズンは特別大会「百年構想リーグ」として2月から約半年の戦いとなる。J2とJ3の近隣チームが戦い、昇格や降格がないのが最大の特徴。J2で2年連続16位と低迷した大分にとって、将来の「成長」を見据えて戦うことができる。

今季は大学生新人5人を含む8人が新加入。必勝祈願を終えた四方田監督は「守備の堅さは継続しながら、1点でも多く得点を取るためにチャンスを多くつくる。サポーターに喜んでもらえる試合をしたい」と目指すサッカー像を語り、「毎試合勝つつもりで優勝を目指す」と意気込んだ。

チームは13日から宮崎市でキャンプを行う。四方田監督はレギュラーについて「白紙」と競争を促すが、その中で「誰もが認める存在」としてピッチ内外でのリーダーシップを期待しているのが元日本代表の清武弘嗣選手（36）だ。

清武選手は必勝祈願後、新シーズンについて「これからのトリニータをつくっていく期間になる」と強調。「熱い気持ちを持った新監督が来た。みんなが監督の目指すサッカーを信じついていくことが一番の近道。ベテランの役割を果たしたい」と意欲を示した。

トリニータの百年構想リーグでの初戦は2月8日午後2時から、ホームのクラサスドーム大分（大分市）でレイラック滋賀FCと戦う。（中野剛史）