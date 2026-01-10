佐賀県は6月、海に流れるプラスチックごみに関する体験型の情報発信拠点「世界海洋プラスチックプランニングセンター」を唐津市に開設する。海洋プラスチックごみは世界中で、年間に200万トン前後が川から海に流れているとされ、その解決は喫緊の課題。県によると海洋プラスチックに特化した啓発施設は世界でも珍しいという。海流などの影響で漂着しやすい九州北部から、地球規模のテーマを国内外に問いかける。

海洋プラスチックごみは海洋環境の悪化、漁業や観光への影響など、さまざまな問題を引き起こしている。県によると、九州北部には、経済発展の著しいアジア沖を通過する黒潮から分岐した対馬海流がごみを運び、冬の季節風などの影響で大量に漂着する。

唐津市や民間団体と連携して清掃活動を行ってきたが、漂着地として発信、提言して解決につなげたいと、県が整備に乗り出した。

センターは、整備費約6億円を見込み、同市の波戸岬海浜公園に設置。屋根には、海洋プラスチックを再利用した色とりどりのパネルを活用する。計画では、訪れた人が近くの海岸でごみを回収、分別や粉砕などの原料化プロセスを見学できるようにする。キーホルダーなどの製品へのアップサイクル体験も可能。大学や企業などと連携して最新情報を発信し、持続可能な未来に向けて何ができるか、考えてもらう。

県は2025年1月と10月、国内外の研究者らを招いた国際シンポジウムを開催。現地視察を行うなど、発信を進めている。山口祥義知事は「誰もが問題を身近に感じ、一人一人の行動変容を促す拠点としたい」と話している。

海洋プラごみ問題に詳しい九州大応用力学研究所の磯辺篤彦教授は「地球全体が解決策を問われている今、佐賀県が地域にとどまらず世界を視野に入れていることに意義がある」と評価。問題解決には社会全体としてのプラスチック削減が不可欠とした上で、「人々の意識改革を促す拠点にすべきだ。研究、啓発、実践がうまくかみ合う先例となり、世界中から視察に来るような施設になってほしい」と期待を寄せる。（田中早紀）

「回収しても焼け石に水」

発泡スチロール、かご、ペットボトルのラベル…。唐津市浦にある県内屈指の海水浴場から車で10分ほどの磯浜には、約400メートル先からも肉眼で分かるほど、ごみが打ち寄せられていた。

「いくら回収しても焼け石に水だ」。定期的にボランティアを募ってプラごみを回収している同市のNPO法人「浜−街交流ネット唐津」の千々波行典代表理事は、ため息をつく。2022年から、海岸などで計20回超にわたり計約5・5トンを集めた。ただ、しばらくするとまた同じ場所にたまってしまうという。

NPOの活動はもともと、魚料理教室や6次産業化の支援など地域の漁業振興がメイン。数年前から「網にごみが入る」と悩む漁業者が増え回収を始めた。県や市にも回収を訴え続け「好きでやっているわけではない」と明かす。

九州大応用力学研究所の磯辺篤彦教授によると、海に流れるプラごみの大半は、焼却や再利用などの適正処理をされず、ポイ捨てなどで陸から流れ出たものとみられる。紫外線などで劣化し砕けたマイクロプラスチックは、海の生物が体内に取り込むことによる生態系への悪影響が懸念されている。

日本ではプラスチックはほぼ適正処理され、環境中に流れ出るのは1％程度とされる。年間で廃棄処分される1000万トン前後のうち、10万トン規模となる計算だ。磯辺教授は「100％適正管理するのは不可能。解決には総量を規制するしかない」と強調する。

ただ、急激にプラスチックをなくせば安価で清潔な食料品の運搬などに支障が生じ、経済的な弱者ほど負担が大きくなる。「使うリスク、使わないリスクを最小化し、削減目標に向かって経済活動や社会そのものを変えていくことが大切だ」と指摘。その上で「施設は単にリサイクルの大切さを訴えるのではなく、この視点を持ってほしい」と話している。（田中早紀）