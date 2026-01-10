ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が9日、鹿児島・徳之島での自主トレを公開し、3年ぶりの全試合出場と5度目となる最高出塁率のタイトル奪取を誓った。ここ2年、無念の故障離脱を繰り返す男は「143試合出るのがレギュラー。しっかり出て最高出塁率をもう一回取りたい」と強い意気込みを示した。

一昨年は右足首痛に苦しみ、昨年は脇腹痛や腰痛などで75試合出場に終わった。それでも小久保監督からは今季唯一のレギュラーに挙げられており「今年は何の心配もなく真っ先にスターティングメンバーに名前を書いてもらえるような状態でいたい」と言い切った。

そんな近藤が全試合出場とともに狙うのは、2年ぶり5度目となる最高出塁率のタイトルだ。近年は投手の平均球速が上がり、昨季3割1厘の打率を残した近藤ですら球速150キロ以上に対して1割9分と苦戦した。

その対策として今自主トレは前脚を上げたままの「苦しい状態」でスイングする打撃練習を繰り返す。「速いボールは引きつけて、遅いボールは前でも打てるように」。課題克服がタイトル奪取への“近道”となる。

全143試合出場した2023年は最高出塁率のほか、本塁打王と打点王にも輝いた。「レギュラーとしてグラウンドに立ち続けることが大事」。隙をなくした近藤が2度目のフル出場で圧倒する。 （大橋昂平）