J3福島ユナイテッドFCへ期限付きで移籍が決まったサッカー元日本代表の三浦知良選手(58)が入団会見を行い、オファーの経緯を明かしました。

三浦選手は福島の小山代表取締役CEOとは3年前に知り合い、連絡先を交換していたものの、3年間お互い連絡をしていなかったと話し、「10月の下旬だったと思うんですけど、ショートメールが届いていて、『福島ユナイテッドでプレーしてもらえないか』という文面があった」と話しました。

しかし「最初意味がちょっとあまりわからなくて、『これはオファーなのかな、ゲストプレーヤーとかあるのかな』本当にそういうふうに思って、何度も読み返して、仲のいい信頼できる人に読んでもらって、『これはオファーなのかな、どうなのかな』と最初は疑ってましたね」と連絡を受けた直後は混乱したことを明かし、「オファーでした」と笑顔で語りました。

小山代表取締役CEOもオファーの経緯について「カズさんに悩ませてしまって申し訳ないなと思ったんですけど」と苦笑い。「とにかく、私の経営するチームでプレーしていただきたいと思っていましたので、突然連絡も失礼でしたので、ショートメールにさせていただきました」とショートメールによるオファーの経緯を明らかにしました。

さらに三浦選手は「あれはオファーというよりもお伺いみたいな感じでしたね。正式なオファーではないですよ」と補足しました。