¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¤«¤é£±£µÇ¯¡¡ËÜÅÄË¾·ë¡õÃæÀîÂç»Ö¤Î¡È·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡ª¤«¤±¤ë¤¯¤ó¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢»ÒÌò»þÂå¤Ë¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃæÀîÂç»Ö¡Ê£²£·¡Ë¤È¤Î¡È·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¡¡ô²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¤Èµ¤·¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¡Ê£²£°£±£±Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢·»Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÀî¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡ª¤«¤±¤ë¤¯¤ó¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ì¤«¤é£±£µÇ¯¤Ê¤ó¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡¡£²¿Í¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¡¢¡¢¡¢¥¬¥Á¤Ç¥¨¥°¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£