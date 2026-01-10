「レトルト食品、よく買うものは？」＜回答数15,624票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第405回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「レトルト食品、よく買うものは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「レトルト食品、よく買うものは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
レトルトカレードリア
【材料】（2人分）
カレー(レトルト（210g）) 1袋
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
卵 2個
<ホワイトソース>
バター 20g
小麦粉 大さじ 2
牛乳 250ml
塩コショウ 少々
顆粒スープの素 小さじ 1/2
ピザ用チーズ 80g
パン粉 大さじ 1
ドライパセリ 少々
パプリカパウダー 少々
【作り方】
1、＜ホワイトソース＞を作る。鍋にバターを弱火で溶かし、小麦粉を加えて木ベラで混ぜながら炒める。泡が細かくなったら冷たい牛乳を一気に加え、強火にしてダマにならない様に泡立て器でよく混ぜ合わせる。 他の材料を加え、少し火を弱めてトロリとするまで時々混ぜながら煮詰める。オーブンを250℃に予熱し始める。
2、レトルトカレーとご飯をよく混ぜ合わせる。耐熱容器にカレーご飯を入れ、中央をくぼませて卵を割り入れる。
3、(1)の＜ホワイトソース＞をかけ、ピザ用チーズ、パン粉をかけ、250℃に予熱しておいたオーブンで10〜12分焼き、おいしそうな焼き色がついたらドライパセリ、粉パプリカを振る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「レトルト食品、よく買うものは？」さてみなさんの回答は…？
・「レトルト食品、よく買うものは？」の結果は…
・1位 … カレー 83%
・2位 牛丼 8%
・3位 シチュー 4%
・4位 親子丼 4%
※小数点以下四捨五入
15,624票
・2位 牛丼 8%
・3位 シチュー 4%
・4位 親子丼 4%
※小数点以下四捨五入
15,624票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
レトルトカレードリア
【材料】（2人分）
カレー(レトルト（210g）) 1袋
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
卵 2個
<ホワイトソース>
バター 20g
小麦粉 大さじ 2
牛乳 250ml
塩コショウ 少々
顆粒スープの素 小さじ 1/2
ピザ用チーズ 80g
パン粉 大さじ 1
ドライパセリ 少々
パプリカパウダー 少々
【作り方】
1、＜ホワイトソース＞を作る。鍋にバターを弱火で溶かし、小麦粉を加えて木ベラで混ぜながら炒める。泡が細かくなったら冷たい牛乳を一気に加え、強火にしてダマにならない様に泡立て器でよく混ぜ合わせる。 他の材料を加え、少し火を弱めてトロリとするまで時々混ぜながら煮詰める。オーブンを250℃に予熱し始める。
2、レトルトカレーとご飯をよく混ぜ合わせる。耐熱容器にカレーご飯を入れ、中央をくぼませて卵を割り入れる。
3、(1)の＜ホワイトソース＞をかけ、ピザ用チーズ、パン粉をかけ、250℃に予熱しておいたオーブンで10〜12分焼き、おいしそうな焼き色がついたらドライパセリ、粉パプリカを振る。
(E・レシピ編集部)