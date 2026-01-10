開始5分で衝撃展開！『ぜんぶ、あなたのためだから』超攻撃型ラブストーリーがついに今夜スタート

本日1月10日（土）、いよいよドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』が放送スタートする。

【映像】冒頭4分43秒先行公開

夏原エヰジ（なつばらえいじ）の同名小説を原作に、主演：藤井流星、共演：七五三掛龍也の初共演タッグで初映像化する今作。

幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、新郎・林田和臣（藤井流星）は結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛龍也）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、犯人捜しに乗り出すことに…。

◆開始5分でまさかの花嫁脱落？

主演の藤井、共演の七五三掛に加え、ヒロインである新婦役に井桁弘恵、友人役に武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、鈴木愛理、ウエディングプランナー役になえなの、そして新婦の母役に松下由樹、と個性的かつ怪しさ満点のキャストが勢ぞろいした今作。

演技巧者たちが“偽善”という仮面を被り、愛憎渦巻く超攻撃型のラブストーリーを盛り上げていく。

井桁演じる悲劇の花嫁・沙也香に毒を盛り、幸せ溢れる結婚式をぶち壊したのは、いったい誰なのか――容疑者は“登場人物全員”。

犯人の真意は？ なぜ沙也香は狙われたのか、登場人物たちに隠された善意と悪意とは？

初回早々、開始5分でまさかの花嫁脱落…幸せを奪った悲劇に結婚式は絶叫の嵐。

めくるめく真実と驚がくの過去が次々と明らかになり、ドラマはジェットコースターばりのスピードで毎週駆け抜けていく。

◆主題歌＆挿入歌が初解禁！

第1話放送内では、WEST.が歌う主題歌『愛執』と、Travis Japanが歌う挿入歌『陰ニモ日向ニモ』が初解禁される。

放送に先立ち行われた記者会見では、「『愛執』はサスペンスでもあるこのドラマにぴったりなかっこいい楽曲です」と藤井が明かせば、七五三掛も「『陰ニモ日向ニモ』もこのドラマの内容にぴったりの楽曲。歌詞のテーマも“表と裏”だったり、曲もクールで色気のある感じ」とアピールした。

はたしてどんな2曲に仕上がっているのか？