¡ÖÅÔ¿´¤«¤é2»þ´Ö¤Î¥Ï¥ï¥¤¡×¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤¬·àÅª¿Ê²½¡ª4¿ÍÉô²° ¿·µÒ¼¼¤ä¥·¥ç¡¼¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â¡ªÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤´¾Ò²ð
¡ÖÅÔ¿´¤«¤é2»þ´Ö¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë³«¶È60¼þÇ¯¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£²°Æâ²¹¿å¥×¡¼¥ë¤ä²¹Àô¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¡¢½ÉÇñµ¡Ç½¤ò¤½¤í¤¨¡¢µ¨Àá¤äÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥¢¥í¥Ï¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇ¿·µÒ¼¼¤ä¡¢³«ÊüÅª¤Ê¥í¥Ó¡¼¥«¥Õ¥§¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ãº¹Û¤ÎÄ®¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡×¤Ø¤ÈÊâ¤ó¤À´¶Æ°¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëºÇ¿·¤Î»ÜÀß¾ðÊó¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹Âç¤Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢Á´À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß
¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ï¡¢²°³°¡¦²°Æâ¤Î²¹¿å¥×¡¼¥ë¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹Âç¤Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¿åÃå¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë²¹Àô»ÜÀß¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ä¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤ÎÅç¡¹¤ËÅÁ¤ï¤ëÊ£¿ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡¢£³¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤òÂ·¤¨¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤ÅòËÜ²¹Àô¤ÎËÉÙ¤ÊÍ¯½ÐÎÌ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢Å·¸õ¤äµ¨Àá¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤²°Æâ·¿¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤é¡¢10¡Á30Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¡¢¹¹¤Ë¾å¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤ë¥×¡¼¥ë¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¡¼¥ë»ÜÀß¤âÂ·¤¤¡¢²¹Àô¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢ÆþÍá¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¤ä¥¿¥Ò¥Á¥¢¥ó¥À¥ó¥¹¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ê¥¤¥Õ¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥¯¥ì¥ì±éÁÕ¤ä¥ì¥¤¡Ê¥Ï¥ï¥¤¤ÎÁõ¾þÉÊ¡¦¼ó¾þ¤ê¡Ëºî¤ê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¤Ï»öÁ°Í½Ìó¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ä²£ÉÍ¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¤«¤é¤Î¡ÖÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
àÆüËÜ¤Î¥Ï¥ï¥¤á¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ÎÊâ¤ß
»ÜÀß¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢1966Ç¯1·î15Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿Á°¿È¡Ö¾ïÈØ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ãº¹Û¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¾ïÈØÃÏ¶è¤¬¡¢ÀÐÃº¤«¤éÀÐÌý¤Ø¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼çÌò¤¬°Ü¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÛÍÑ¤äÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÃì¤È¤·¤Æ´Ñ¸÷¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼Í¯¿å¤Î²¹Àô¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡ÖÌ´¤ÎÅç¥Ï¥ï¥¤¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ³«¶È¡£Åö»þ¤ÏÆþ¾ìÎÁ400±ß¡¢ÅÚ»ºÉÊ¤Î¥¢¥í¥Ï¤ä¥à¡¼¥à¡¼¤¬³Æ300±ß¡£¡ÖÀé±ß¤â¤Ã¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î¸¶·Á¤È¤µ¤ì¤ëÌó7000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤«¤éÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¹Àô¤ÎÃÏÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥ä¥·¤ÎÌÚ¤Ê¤ÉÇ®ÂÓ¿¢Êª¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²°Æâ¤ËÇ®ÂÓ¤ÎÎ×¾ì´¶¤òºÆ¸½¤·¡¢Àè¶îÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌÚ¤Ë¼Â¤¬¤Ê¤ë¸÷·Ê¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¿Í¤À¤«¤ê¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«¶È¸å¡¢»ÜÀß¤ÏÁý²þÃÛ¤äÀßÈ÷¹¹¿·¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥×¡¼¥ë¤ä²¹ÍáÀßÈ÷¡¢½ÉÇñµ¡Ç½¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤ÆµÙ´Û¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éüµì¹©»ö¤ò·Ð¤Æ±Ä¶È¤òºÆ³«¡£°Ê¹ß¤âÃÊ³¬Åª¤Ê²þ½¤¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
18¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë
2006Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¦¾¾ÀãÂÙ»Ò¼ç±é¡Ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢»ÜÀß¤òÂåÉ½¤¹¤ë±éÌÜ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤âÀìÂ°¤Î¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤ÎÍÙ¤ê¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¹½À®¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1965Ç¯4·î¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÀìÌç³Ø¹»¡Ö¾ïÈØ²»³ÚÉñÍÙ³Ø±¡¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢´ðÁÃ¤«¤éÉñÍÙ¤ò³Ø¤ÖÂÎÀ©¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤â¤¢¤ëÃæ¡¢Ãº¹Û´Ø·¸¼Ô¤Î»Ò½÷18¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ìó8¤«·î¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç´úÍÈ¤²¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢±Ä¶È¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éüµì¹©»ö¤ò·Ð¤ÆºÆ³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÙ¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¡Åç¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º
·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬2024Ç¯¸åÈ¾¤Ë¾ïÈØ¶½»º¤òÇã¼ý¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç»ÜÀß±¿±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Î·×²è¤Ç¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ä³Æ¥Û¥Æ¥ë¤ò´Þ¤à»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Î²þ½¤¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ë¤¢¤¿¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ó¡¼¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¾²¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¿¥Ñ¡Ê¼ùÈéÉÛ¡Ë¡×¤ÎÊ¸ÍÍ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÁõ¾þ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ó¡¼±ü¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥«¥Õ¥§¡Ö¥ï¥¤¥¥¥Æ¥é¥¹ ¥«¥Õ¥§¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¸©»ºÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¥í¥³¥â¥³¡¢¥¨¥Ã¥°¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¢¥Þ¥é¥µ¥À¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þ½¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤Ï´ûÂ¸¤Î38¼¼¤ò²þÁõ¤·¡¢µï½»À¤ä²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æî3¹æ´Û¤Ë¤ÏºÇÂç4¿Í¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµÒ¼¼¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Êý¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¥ó¡¦¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡×¤¬³«»Ï¤Ë
2025Ç¯10·î11Æü¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆüÍ¼Êý³«ºÅ¤Î¥·¥ç¡¼¤¬Á´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¥ó¡¦¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡ØARANUI¡Ê¥¢¥é¥Ì¥¤¡Ë¡Ù¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØARANUI¡Ê¥¢¥é¥Ì¥¤¡Ë¡Ù¤Ï¥¿¥Ò¥Á¸ì¤Ç¡Ö³¤¤ÎÆ»¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Âç¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢´Ñ¤ë¿Í¤òÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥¿¥Ò¥Á¥¢¥ó¥À¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ºÇÂç45ÀÊ¡ÊÁ´15Âî¡Ë¤Î¸ÂÄê¶õ´Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥×¥é¥¶¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¡ª
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ºÁÏ¶È60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º³«´Û»þBGM¤â¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ÎÆþ¾ì·ô¤È¡ÖÆÃÊÌ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ° ¡É¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡É ¤ËÎå¤ß¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ±µÜ¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤¬ÉñÂæ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¡¦¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¡Ù¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢2021Ç¯¤Î¸ø³«¤ÎºÝ¤Ë¤Ï±þ±çÂç»È¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó
¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º
¢©972-8326 Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¾ïÈØÆ£¸¶Ä®ÏÏÊ¿50
Å´Æ»¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢JR¾ïÈØÀþ¡¦ÅòËÜ±ØÁ°¤«¤é»ÜÀß¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢Åìµþ¡¢¿·½É¡¢²£ÉÍ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Î¤Û¤«¡¢À¾Á¥¶¶¤ä¾¾¸Í¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÊØ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¤¤¤ï¤ÅòËÜ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÌó5Ê¬¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤«¤é¤Ï¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ¤ÇºÇ´ó±Ø¤È¤Ê¤ëÅòËÜ±Ø¤Þ¤Ç¤¬Ìó2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¼ÖÍøÍÑ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éÅòËÜIC¤Þ¤ÇÌó1»þ´Ö50Ê¬¡¢ÀçÂæ¤«¤é¤ÏÌó2»þ´Ö10Ê¬¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤Ø¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ï¡¢60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦´ÔÎñ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¼Á¤Ç²÷Å¬¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÒ¼¼¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¡Ø¥¢¥í¥Ï¡Ù¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¾ïÈØ¶½»º¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡Ú¸ø¼°¡Û¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º | ¹¡¹¤È¤·¤¿¥×¡¼¥ë¤ä²¹ÀôŽ¤¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤¬Â·¤¦6¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°Û¤Ê¤ë4¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾ï²Æ¤Î³Ú±à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£¡ÃÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô