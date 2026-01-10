¡Ú¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡Û²¬»³¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿ÅÆ¤µ¤ó¡Ê37¡ËÌÀ¤«¤·¤¿ËÜÌ¾¡õ¾×·âºî¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¡Æ²Á°¤µ¤ó¡Ö¥â¥°¥É¥ó¤ÏÅÆ¤È¤Û¤Ü°ì½ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¡ÚÁ°ÊÔ¡¿º£¤è¤ê40㎏Áé¤»¤Æ¤¤¤¿NSC»þÂå¤ÎÅÆ¤µ¤ó²èÁü¡Û
RSK¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥åー¥¹¡Ê²¬»³¸©¡¦¹áÀî¸©¤ÇÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤æ¤«¤ê¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ËÊúÉé¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¡Ö¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Ûº£¤è¤ê40¥¥íÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅÆ¤µ¤ó¡×¥³¥ó¥Ó·ëÀ®»þ¤Î»Ñ¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¡Ú¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡Û
º£²óÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡×¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿2¿Í¡¢¤³¤Î¤¦¤Á²¬»³»Ô½Ð¿È¤ÎÅÆ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¡Ö¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ó·ëÀ®17Ç¯´Ö¤Ç¤Î°ïÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥ÈÍ¥¾¡¡Ö²¬»³¤Î¤¿¤á¤Ë³Í¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¡°æ½Ð¿È¤ÎÆ²Á°¤µ¤ó
2009Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡£µîÇ¯¡¢¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç¡¢·ëÀ®17Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÈá´ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ー²þ¤á¤Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡ÊÆ²Á°Æ©¤µ¤ó¡¦Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢²¬»³¤Î¤¿¤á¤Ë³Í¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡×
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡¦²¬»³»Ô½Ð¿È¡Ë
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â²¬»³¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö³Í¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡Ø¸«¤Æ¤ë¤«²¬»³¡ª¡Ù¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤¾²¬»³³Í¤Ã¤¿¤¾¡ª¡Ù...¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡×
·ëÀ®17Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÄºÅÀ¡¢2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î»Ñ¤Ïº£¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
17Ç¯Á°¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡¡Åö»þ¤ÎÅÆ¤µ¤ó¤Î¡ÖÂÎ½Å¡×¤Ë¶ÃØ³
Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤ÇÂç´îÍø¤Ê¤É¤Î¥»¥ó¥¹¤â¸÷¤ëÆ²Á°¤µ¤ó¤È¡¢²¬»³»Ô½Ð¿È¤Ç¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÅÆ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ÎÍÜÀ®½ê¡¦NSC¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü②③¡Û¤Ï¥³¥ó¥Ó·ëÀ®»þ¤Î2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ÅÆ¤µ¤ó¡¢Áé¤»¤Æ¤ë¡ª
¡ÊÆ²Á°¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤·¤¿¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£º£¤è¤ê30¥¥í¤¯¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤¿¡©¡×
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë¡Ö40¥¥í¡×
¡ÊÆ²Á°¤µ¤ó¡Ë¡Ö40¥¥í¡©¤½¤ì¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢º£¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡ÊÆ²Á°¤µ¤ó¡Ë¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎä¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©40¥¥í¤âÂÀ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡×
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÎä¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤ë¤èËÜÅö¤Ë¡×
¡Ö¡Ø¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤ó¤À¤«¤é¤â¤¦Áé¤»¤Æ¡¢³¹ÃæÊâ¤±¤Ê¤¤¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅÆ¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»Ñ¡×¤â¸å¤Û¤ÉÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡×¤½¤ÎÀ³Ê¤ÏÅÆ¤µ¤ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡©
¤½¤ó¤ÊÅÆ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç±é¤¸¤¿¡Ø¥â¥°¥É¥ó¡Ù¡£»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÃÏÄì¿Í¤òÌÏ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢»Ò¤É¤âÁê¼ê¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤âÈÝÄê¤«¤éÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ー¥â¥°¥É¥ó¤Ï¡¢ÅÆ¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¹½¡ØËÍ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤ÖÌòºî¤ê¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤½¤³¤Ï¡×
¿¿´é¤Ç¸ì¤ëÅÆ¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑤¡Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ²Á°¤µ¤ó¤Ï¡£¡£¡£
¡ÊÆ²Á°¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÅÆ¤È¤Û¤Ü°ì½ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤êÉáÃÊ¤«¤éÂ¾¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êËÍ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤ÎÊÕ¤Ï¡Ø¥â¥°¥É¥ó¤Î¿´¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¡Ù¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ー¤Ê¤ê¤¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¤½¤Î¡¢·ë¹½¡¢¤Ê¤êÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÆ²Á°¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Þ¤¿¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×
ー¤¤¤Þ¤â¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¡Ö¥â¥°¥É¥ó¤ÎÌÓ¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¤Ï¡ØÌÓ¡ÙÀ¸¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¦ÌÓ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ó¤ÊÅÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®»þ¡¢ÊÌ¤Î·ÝÌ¾¸õÊä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼·ÝÌ¾¤ò¡ÖÅÆ¡×¤Ë¤·¤¿¡©¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡¢¤Û¤«¤Î·ÝÌ¾¸õÊä
²¬»³À¸¤Þ¤ì¤Ç²¬»³°é¤Á¤ÎÅÆ¤µ¤ó¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¡Ö²¬»³¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À·ÝÌ¾¡×¤â¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ü¤¯¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ø¹â¶¶¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤·ÉáÄÌ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Ë¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í2¤Ä°Æ¤¬½Ð¤Æ¡¢¡ØÅÆ¡Ù¤È¡¢¤â¤¦1¸Ä¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¤È¤¤¤¦°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤ì¤³¤½²¬»³À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¤¬ºÇ½ªÁª¹Í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ü¤¯¤ÏÅÆ¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¡×
¡Ö¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡ØÀäÂÐ¡¢ÅíÂÀÏº¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÅÆ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÌ¾Á°¤Ç¤¹¡×
¡ÊÆ²Á°¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²¬»³¤Î¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¡Ú²èÁü⑦¡Û¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡ØÅíÂÀÏº¤òÇØÉé¤¦¤Ã¤ÆÁêÅö¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡¢ÅíÂÀÏº¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡×
¡ÊÆ²Á°¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¥¥¸¡Ù¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡ÊÅÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¥¥¸¡Ù¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¥¸¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ÀÇØÉé¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¥¥¸¤âÅÆ¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¤ä¤ó¡×
ÈëÂ¢¼Ì¿¿¡ÖÅÆ¤µ¤óÍÄ¾¯´ü¤Î»Ñ¡×¡Ú²èÁü⑨¡Û
²¬»³¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿ÅÆ¤µ¤ó ÌÀ¤«¤·¤¿ËÜÌ¾¡õ¾×·âºî¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ Æ²Á°¤µ¤ó¡Ö¥â¥°¥É¥ó¤ÏÅÆ¤È¤Û¤Ü°ì½ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×