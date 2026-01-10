　10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1510円高の5万3590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1650.11円高。出来高は2万1483枚だった。

　TOPIX先物期近は3605.5ポイントと前日比78ポイント高、TOPIX現物終値比91.39ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53590　　　　 +1510　　　 21483
日経225mini 　　　　　　 53595　　　　 +1520　　　296669
TOPIX先物 　　　　　　　3605.5　　　　　 +78　　　 22259
JPX日経400先物　　　　　 32520　　　　　+715　　　　2543
グロース指数先物　　　　　 709　　　　　 +14　　　　2350
東証REIT指数先物　　売買不成立

