日経225先物：10日夜間取引終値＝1510円高、5万3590円
10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1510円高の5万3590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1650.11円高。出来高は2万1483枚だった。
TOPIX先物期近は3605.5ポイントと前日比78ポイント高、TOPIX現物終値比91.39ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53590 +1510 21483
日経225mini 53595 +1520 296669
TOPIX先物 3605.5 +78 22259
JPX日経400先物 32520 +715 2543
グロース指数先物 709 +14 2350
東証REIT指数先物 売買不成立
