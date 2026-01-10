◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

優勝候補の一角として2026年の箱根駅伝を総合6位で終えた駒澤大学。最後の箱根を終えたのは選手だけでなく、4年生のマネージャー・田中麻生さんもその一人でした。

田中さんは部員38人を支える4年生でただ一人の女性マネージャー。選手たちを長い日は1日9時間、全力で練習をサポートしてきました。田中さんは「小さい頃から1月の2日と3日は箱根駅伝がいつも(家の)テレビで流れていて。そういった場で自分がマネージャーとして携われているのは幸せなことだな」と話します。

迎えた1月3日の復路、田中さんは2時過ぎに起き、3時から朝食の準備。選手の朝練が終わってからはお風呂の準備などをし、午前7時の芦ノ湖ではユニホームの準備など、6区の伊藤蒼唯選手と時間をこまめに確認しながら緊張の面持ちでスタートを待ちます。

田中さんは伊藤選手のスタートを見送った後、駆け足ですぐに慰労会の準備のため寮へ向かいます。選手たちには「気持ちが大事だと想うので、自信持って挑んでほしい」とエールを送りました。

レースは6区・伊藤選手が区間2位、キャプテン山川拓馬選手が8区を区間4位、そして10区のエース・佐藤圭汰選手が区間新記録と4年生の力走と共に田中さんの最後の箱根が終わりました。

レース後、田中さんは大粒の涙を流しながら、「まず1番は、同級生にありがとうって言いたいのと今まで関わってくださった皆様には感謝しかないです」と感謝のメッセージを送りました。