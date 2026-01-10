◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は、10日に準決勝の2試合が開催されます。ベスト4へ進出したのは尚志(福島)、神村学園(鹿児島)、鹿島学園(茨城)、流通経済大柏(千葉)の4チームです。

尚志は前回王者・前橋育英など強豪がそろったAゾーンを勝ち上がり、3回戦の神戸弘陵学園(兵庫)戦、準々決勝の帝京長岡(新潟)戦はともに1-0の接戦をものにしました。注目はその2試合ともに決勝ゴールをきめたFW臼井蒼悟選手(3年)。準決勝の神村学園戦でも勝負強さを発揮できるか注目です。

神村学園は今夏のインターハイ王者で、高い攻撃力を発揮してBゾーンを勝ち上がってきました。日大藤沢(神奈川)戦で4得点を決めた倉中悠駕選手(3年)は、ここまでの3試合全てで得点を決め、現在得点ランキングトップの6ゴールを記録。また初戦でハットトリック、2試合目で2得点をマークした日高元選手(3年)は、今大会通算5ゴールで倉中選手に次ぐ2位に位置しています。この2人が準決勝の尚志戦でも躍動する姿が期待されます。

Cゾーンは鹿島学園(茨城)が安定した強さを見せて準決勝まで勝ち上がりました。DFながら初戦以外全てでゴールをマークし、今大会4ゴールを決めている清水朔玖選手(3年)や、今大会3ゴールの内海心太郎選手(2年)が攻撃を牽引。そして県大会で得点を量産したFW渡部隼翔選手(3年)の活躍にも注目です。

流通経済大柏(千葉)は3年生にJ内定者を4人も抱えるタレント集団(DF増田大空選手:ジュビロ磐田内定、MF島谷義進選手、MF安藤晃希選手:水戸ホーリーホック内定、FW大藤颯太選手:東京ヴェルディ内定)。

それでも今大会は、榎本雅大監督が大会前にチーム内でレベルの高いメンバー争いを行ってきたことを明かした通り、金子琉久選手(3年)や古川蒼真選手(2年)が攻撃を牽引。準々決勝では強豪・青森山田(青森)を下した大津に対しても、金子選手が値千金の同点ゴール。その後、逆転勝ちでベスト4進出しました。

強豪揃いで激闘が予想される準決勝。第1試合は尚志VS神村学園(開始予定12時05分)、第2試合は鹿島学園VS流通経済大柏(開始予定14時20分)がMUFGスタジアム(国立競技場)にて開催されます。