¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬ºä°æ¤òÇØ¤Ëµ¢±¹¸å½é»þ·×¡¡¿Ø±Ä¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¡×
¡¡¡ÖÍÎÏÇÏ¼¡ÁöÊó¡×(£¹Æü)
¡¡ÍÎÏÇÏ¤Î¼¡ÁöÊó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ²°¥®¥¬À¹¤ê¡×¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ªÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤ÇÏ¢Æü¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¼èºàÈÉ¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡£²£µÇ¯ÅÙ¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦Ìðºî¡Ë¤¬ºä°æ¤òÇØ¤Ë¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç£´£Æ£µ£µÉÃ£¸¡Ý£´£°ÉÃ£³¡Ý£±£²ÉÃ£µ¤Îµ¢±¹¸å½é»þ·×¡£¡ÖÎÜÀ±¤Ï¡ÈÍÍ»Ò¸«¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤ºÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¡££²Ç¯´Ö¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£º¸±¦º¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Ï¥ß¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ÂÅÄ½õ¼ê¡£¸½ºß¤ÎÇÏÂÎ½Å¤Ï£µ£¸£°¥¥í¤Û¤É¡£¡Ö£µ£¶£°¥¥íÁ°¸å¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ø¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡£´û¤Ë¥µ¥¦¥¸£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£±£´Æü¡¦¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¢¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºòÇ¯£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥É¥Ð¥¤£×£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¦£Õ£Á£Å¥á¥¤¥À¥ó¡¢¥À¡¼¥È£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÍ½Äê¡£
¡¡¢¡ºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò¡Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤£×£Ã¤È¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¦£Õ£Á£Å¥á¥¤¥À¥ó¡¢¼Ç£²£´£±£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÍÇÏµÇ°£±£³Ãå¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¡Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡¦£Ç£±¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¦£Õ£Á£Å¥á¥¤¥À¥ó¡¢¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«ÂçºåÇÕ¡Ê£´·î£µÆü¡¦ºå¿À¡¢¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÍ½Äê¡£
¡¡¢¡ºå¿À£Ã¤òÀ©¤·¤¿¥ë¥¬¥ë¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥·¥ã¥ó£Ó¡Ê£²·î£²£¸Æü¡¦Ãæ»³¡¢¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¤é»ÏÆ°¡£¤½¤Î¸å¤ÏÍ¢Á÷¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤±¤Ð£Ô£Ê¥¹¥ß¥¹£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£´·î£´Æü¡¦¹ë¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¡¢¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¤Î»²Àï¤òÍ½Äê¡£Î½ÇÏ¤ÇºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó£²ÃåÇÏ¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤Ø¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Ê£²·î£²£²Æü¡¦Åìµþ¡¢¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÍ½Äê¡£
¡¡¢¡ÍÇÏµÇ°¤ò²óÈò¤·¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ºä¸ý¡Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ß¡¼¥ë£Ô¡¦£Ç£²¡Ê£²·î£±£´Æü¡¦¥¢¥ë¥é¥¤¥ä¥ó¡¢¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢Æ±£µÃå¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦Á°Àî¡Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£±£´Æü¡¦¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¢¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂç¡Ë¤ÏÆ±ÆüÆ±½ê¤Î¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦£Ç£³¡Ê¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£