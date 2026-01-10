誇張、大げさ、フェイクニュースが蔓延する今だから、「ホンモノ」だけを全力紹介。各界第一人者が「2026年はお前に任せた！」と太鼓判を押す、次世代スターとは？ 「お笑い芸人編」では、ウエストランド・井口浩之が「ネコニスズ」を推薦。座談会形式でお届け！

井口浩之 ほかのジャンルと違って、技術論とかないんですよ。結局、ネタがおもしろいかどうかなんで。取材を断わろうかと思ったんですけど、ネコニスズでもいいならって。

ツッコミ・ヤマゲン 完全な消去法（笑）。

井口 もともと、舘野さんの甘えん坊キャラで漫才やってたんですよ。でも、金髪マッシュルームヘアでモテたさが前面に出ていた。それを、“赤ちゃん”に振り切ったんです。

ボケ・舘野忠臣 赤ちゃんだから、スベっても許されるんですよ。

井口 まあ、2025年にいきなり『おもしろ荘』で優勝して、『M-1』でも決勝に行く可能性があったわけで、2026年は来そうな感じがします。自分も（『M-1』王者になった）2022年は、最初から“いけるかな”って感じはありましたからね。

ヤマゲン ライブでも、ほかの芸人にいじられるようになって、輪の中心にいることが多くなったんですよ。

井口 昔から一緒に遊んでた三四郎の小宮（浩信）さんとか、モグライダーのともしげさんも、急に舘野さんのエピソードトークをするようになったんで。ヤマゲンさんは、前のコンビでも『M-1』準決勝に残ってて、今回は16年ぶりでしたから。機が熟した感じがあるんじゃないですか。

ネコニスズ

ツッコミのヤマゲンとボケの舘野忠臣で2012年結成。両頬に人差し指を当てた舘野が発する「赤ちゃんです」が人気に。1月10日深夜の『すっかり にちようチャップリン』（テレビ東京系）に出演。「本当の赤ちゃんを見る目で見てほしい。厳しく見ると破綻しているので（笑）」（舘野）、「粗（あら）が多いので、甘やかしてください。バカだなぁ、くらいの感じでお願いします」（ヤマゲン）