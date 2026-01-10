Èõ¸ýÆüÆà¡¢1·î´ü¥É¥é¥Þ¤ÇÄ©¤à¡È¶ØÃÇ¤Î°¦¡É¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ÈÇÏ¡É¤ß¤¿¤¤!?¡×°Õ³°¤¹¤®¤ëÎø°¦´Ñ¤È2026Ç¯¤ÎÌîË¾
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡¢Á´Éô¤ò³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈõ¸ýÆüÆà¡Ê27¡Ë¤¬¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥³¥À¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤À¡£
¡ÖÍ§Ã£¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°ìËç¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤â¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤È¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Þ¥Û¤è¤êÉÔ°Õ¤ÎÁÇ¤Î½Ö´Ö¤ò·ã¼Ì¤Ç¤¤Æ¡¢Ì£¤Î¤¢¤ë¤¤¤¤¼Á´¶¤Ç»£¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ°²è¤â»£¤ì¤Æ¡¢¥³¡¼¥É¤ò·Ò¤°¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡£»Å»ö¸½¾ì¤Ë¤ÏÉ¬¤º»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢9Æü´Ö¤Ç¤¹¤Ç¤Ë100Ëç¤Û¤É»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈõ¸ý¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÇµÌÚºä46 1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¶õµ¤¤¬Âç»ö¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¡ÈÀ¸¡É¤Ç¤âÉñÂæ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢»ýµ×ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ò¤È¤Ä¤Î¤â¤Î¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´¶¤¸¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¤ÏÆóÅÙ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢°ì½Ö¤ÎÑ³¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÉñÂæ¤È±ÇÁü¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Èõ¸ý¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46»þÂå¤«¤é¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¡£2025Ç¯5·î¾å±é¤Î¡Ø¹Èµ´Êª¸ì¡Ù¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£
¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤«¤Ê¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì´¥ê¥¹¥È¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¼«¿æ¤ò¤¹¤ë¤È¤«Êì¤òÎ¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¼¡Âè¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢½Ö´Ö¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈõ¸ý¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÓÅÄ¶©»Ö¡Ê26¡Ë¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËÜÌ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¡ÊMBS¤Û¤«¡Ë¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Éâµ¤Áê¼ê¡¦´òÌî±ÉÀ®¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¯Âç¾Â¼ÂÊâÇµ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸¶ºî¤ÈµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼ÂÊâÇµ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤«¤é¡£ËÜÇ½¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ÂÊâÇµ¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÓÅÄ±é¤¸¤ë±ÉÀ®¤Ë¼ÂÊâÇµ¤Ï¾Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤³¤¦´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¹³¤¨¤Ð¹³¤¦¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾Â¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¹³¤¨¤Ð¹³¤¦¤Û¤É¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ÂÊâÇµ¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é±ÉÀ®¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÎø°¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¤ò¡È¾Â¤é¤»¤ë¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ö¸á¡×¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢Èõ¸ý¤ÈÇÏ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì±ï¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤«Á´°÷¡¢Í§Ã£¤«¤é¡ØÇÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾èÇÏ·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÇÏ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÀ³Ê¤¬²º¤ä¤«¤Ç¡¢¡Ê»ä¤â¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç¯½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÇ¯¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÉð´ï¤òËá¤¯1Ç¯¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹¥´ñ¿´¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯¡¢ÆîÂçÅìÅç¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤À¤í¤¦¤È¾®·¿Á¥Çõ¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³¤¤¬»þ²½¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡É¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±¤¸¤¯¤Û¤Ü¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃæ·¿ÌÈµö¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°·×²è¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ´¶È¤Ç¤¤½¤¦¡£
¡¡±ÇÁüºîÉÊ¤Ç»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¼ÄÅ«¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Éð´ï¤À¤±¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Å·ÇÏ¤ÎÇ¡¤¯±©¤Ð¤¿¤¯1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Ò¤°¤Á¤Ò¤Ê
1998Ç¯1·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡2011Ç¯ÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡¢2022Ç¯10·î¤ËÂ´¶È¸å¤ÏÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÉý¹¤¯³èÌö¡£¤ª¤â¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡Ø¹Èµ´Êª¸ì¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÀã»Òa.k.a.¡Ù¡ÊU-NEXT¡Ë¤Ê¤É¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËÜÌ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø´é¤Î¤Ê¤¤´µ¼Ô-µß¤¦¤«¡¢ºÛ¤¯¤«-¡Ù¡Ê1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¡¢½é²ó¤Î¤ß¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á¥«¥ó¥Æ¥ì¡¢¿¼Ìë25»þ¡Á¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë
¼Ì¿¿¡¦ÌÚÂ¼Å¯É×
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦ÎÓ Ëü´õ»Ò
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¥ê¥ç¥¦¥³