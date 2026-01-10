誇張、大げさ、フェイクニュースが蔓延する今だから、「ホンモノ」だけを全力紹介。各界第一人者が「2026年はお前に任せた！」と太鼓判を押す、次世代スターとは？ 「アイドル編」では、塾講師の経験を生かしたネタで『R-1グランプリ』決勝に4度の進出歴を持つ寺田寛明が「NUANCE（ヌュアンス）」を推薦！

アイドルのステージを年間270以上観る寺田が、「横浜の商店街で誕生したころから、ローカルアイドルらしからぬ攻めた楽曲を歌っている」と推すのがNUANCEだ。

「プロデューサーのフジサキケンタロウさんが、いっさいMCを挟まないノンストップライブ90分とか、かなり高いハードルを課す人なんです。今はショート動画でバズらないと観てもらえない時代ですが、そんなアイドルの状況を含めて全部、彼女たちにひっくり返してもらいたいです」

2017年に結成。メンバーチェンジを経て、現在は4人組で活動している。2025年末のワンマンライブでは、2年後に横浜アリーナ単独公演を目指すと宣言した。

「現在のNUANCEの規模感でいえば、無謀かもしれません。でも、メンバー全員が本当に真剣に、そこを目指しているんです。ノンストップライブをこなすうちに、フィジカルが強くなり、ダンスのキレや歌唱力がすごくアップしています。もともとは聴かせるしっとりとした曲が多かったのですが、観客と盛り上がる曲も増えてきました。彼女たちのようなグループは、ほかにないと思います」

■NUANCEにひと言インタビュー！

椰子桃子（やしももこ）「『たまごっち』みたいな“育成型アイドル”です。成長する姿を見てもらいたいです！」

蓮水恭美（はすみきょうみ）「名前は『きょうみ』と読みます。興味津々（＃きょうみしんしん）になってください！」

城戸海月（きどみつき）「大喜利でグループに入りました。（「こんなアイドルはイヤだ」は？）えーと、指毛が髪の毛より長い！」

汐崎初音（しおさきはつね）「横浜が好きなので、いろんな街を横浜にしていきたいです（？）」

NUANCE

横浜の商店街のイベントテーマを歌うアイドルとして誕生。2025年12月には、人気ライブハウス「1000 CLUB」で単独ライブを成功させた