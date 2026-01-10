48歳歌手、3年前に活動休止し1年8カ月の休養期間を経験 休養理由を明かす
歌手の氷川きよしが、12日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
氷川きよし ＝テレビ朝日提供
2000年にデビューして昨年25周年を迎えた氷川は、3年前に歌手活動を休止。1年8カ月の休養期間を経験した。休養したのは、休みなく22年走り続け、自分の人生を考える時間を作りたかったからだという。
休養中は海外での生活も体験、現地で様々な人と出会う中で歌の魅力を再発見し「歌いたい!」と強く願うようになったそう。
活動を再開してから、新たなチャレンジを続けている氷川が、恒例のライフワーク、黒柳の前で新曲を披露。さらに、ベランダで栽培している“みかん”を黒柳に食べて欲しいと持参する。
放送では、25年前の同番組初出演のVTRも公開するほか、48歳の今を「自分らしく」生きる氷川が黒柳とトークを展開する。
