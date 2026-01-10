「ごめんなさいと言ったら死ぬ病気」なの？ 謝れない社員に挨拶無視の店長……心が折れた男性の嘆き

職場における「挨拶」や「報連相」は基本中の基本。そんな当たり前のことすら蔑ろにされるようでは、もはや組織として破綻していると言わざるを得ない。

投稿を寄せたのは、アミューズメント施設で働いているという40代男性。だが、そこは客を楽しませる施設として、あるまじき接客を続けているという。

「笑顔で接客もできなければ、クレーム対応も逆上させるばかり」

その結果、ネット上の口コミも悲惨な状況に……。そもそも「店長始め、社員がまずロクに挨拶ができない」と社会人としてのマナーを著しく欠いており、職場は「もはやカオス」だという。（文：天音琴葉）

「聞いてないけど、これどうすんの？」計画という概念が無い職場

「報連相もできず、大体『聞いてないけど、これどうすんの？』って事ばっかりでストレスが溜まり」

社内のコミュニケーション不足に加え、トラブルが起きてから場当たり的に対応するばかりで、「計画という概念が無い」というほどの深刻さだ。

それでいて社員のプライドだけは高いようだ。「ごめんなさい」と言った死ぬという病気にでもかかっているのか、というほど「謝る事ができない」と、男性は揶揄した。

こうした劣悪な環境では、現場を支えるアルバイトが定着するはずもない。ベテランスタッフから順に愛想を尽かして辞めていくため、「いつまで経っても慢性的な人手不足でしんどい」と吐露した。

現場を立て直すべく中途入社した男性だったが、「自分一人ではこれを変えられないなぁ」と心が折れてしまった。その後、同業他社からヘッドハンティングを受け、今月限りで退職するそうだ。

