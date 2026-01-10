「役所バカにしてるのか！」市役所の面接で「お役所仕事的」と指摘した結果 → 係長激怒！その場で中断に

採用面接を中断された経験がある人はなかなかいないだろう。投稿を寄せた東北地方の30代男性（教育・保育・公務員・農林水産・その他）は、市役所の採用面接で、

「キレられて面接が中断になった」

と、驚きの体験を明かした。男性が役所の勤務体制について意見したところ、場が凍りついたという。（文：天音琴葉）

図星だった？「お役所仕事的」と言われキレた面接官

当時はコロナ禍だったこともあり、リモート勤務に柔軟ではない役所の体制について指摘した男性。すると、場が凍りついたという。

「『お役所仕事的』という表現が気に食わなかったのか、面接官に入っていたちょいワルオヤジみたいな係長に『役所バカにしてるのか』とキレられて面接が中断になった」

たとえ「正論」だとしても、言葉選び一つで修羅場と化すこともある。係長の反応は過剰だが、男性も伝え方を工夫すれば結果は違ったかもしれない。あえて「お役所仕事」というネガティブな慣用句をその場で使ったのは、少々刺激が強すぎたようだ。

