日本ハム・伊藤大海投手（２８）が９日、超省エネ調整の“秘策”を披露した。

白い息を吐きながら、伊藤は一球一球、丁寧に腕を振った。エスコンで自主トレを公開。ＷＢＣ球を使い２０メートルほどの距離でキャッチボールを約２０球、軽めのランニングを終えると充実した表情で練習を切り上げた。すでに３月開催のＷＢＣ侍ジャパン選出が発表された２５年の沢村賞右腕だが、同２７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）での開幕投手が内定している。「誰かがＷＢＣだから早く作んなきゃって言ったのが悪い（笑）。いつも通り過ごせば３月に投げられる状態にはある。本来はそんな無理しなくていい時期なので、誰かが作った常識をぶっ壊していきたい」。超省エネ調整で、万全の状態に仕上げる考えを明かした。

昨季の春季キャンプでは「必要最低限」と、計４回のブルペンで球数はわずか１１０球。一球一球の質や完成度を高め球数を極限まで少なくし、体への負担を軽減。結果的に両リーグ最多の１９６回２／３をマークした。参考にしているのが、投球フォームの連続写真。「このフェーズだったらここを鍛えてみたいな感じで、細かく分けていって、極論ボールを投げなくても（実際に）投げているみたいな状態を作っていくのが一番」と、フォームを細分化し、感覚を研ぎ澄ましている。

２３年のＷＢＣでは中継ぎとして３試合無失点。世界一に貢献したが、シーズン序盤に出遅れ７勝止まりだった。「前回は（調整を）変えてしまった。そこを変えなくていいように、『このトレーニングができていたらゲームは大丈夫』っていうのを確認しながら」と、周りに流されず自身のペースを厳守する。

目指すはＷＢＣ連覇と１０年ぶりのリーグ優勝、日本一。「ＷＢＣもものすごく大事ですけど、ファイターズとして優勝しかない」。ぶれない北の大エースが自身の結果で新たな常識を作る。（川上 晴輝）