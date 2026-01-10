4児の母・紺野あさ美、体重をサラリと告白「ちょっと重いほう」「昔だったら言わなかったかも」
プロ野球・日本ハムの杉浦稔大投手（33）の妻で、元モーニング娘。のメンバーでタレントの紺野あさ美（38）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。体重を明かした。
【写真】夫・杉浦投手＆子どもたちと家族旅行ショットを披露した紺野あさ美（全身ショット）
動画は「【100%本音】視聴者の鋭い質問に嘘なしで答えてみた【NGなし質問コーナー】」と題した内容で、視聴者からの質問に答えたもの。アイドル時代のいじめについてや、苦手な人とのかかわり方、過去の夫婦けんかなど、さまざまなテーマを語った。
その中で、「身長体重は？」と聞かれ、「身長体重。えー155センチ、46kgです」と即答。「今回、NGなし質問コーナーっていうことなので、今は別に抵抗もないしね」と語った。
続けて「昔はすごいダイエッターだった時期もあって。だから自分としてはちょっと重いほうなんだけども、妊娠でね…それなりのこういうの（体重の増減）も経験したし、今は健康対1番って。本当に体重を気にしない生活になれたので。ま、言っちゃいます」ときっぱり。「これ昔だったら言わなかったかも…」とも語った。
紺野と杉浦投手は2017年1月に結婚。同年9月に第1子となる女児、19年2月に第2子となる男児、21年8月に第3子となる男児、24年8月に第4子となる女児の誕生を報告している。
