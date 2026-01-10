元テレビ東京アナウンサーで現在は同報道局キャスターの片渕茜（32）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「今朝は、タイムズスクエアにあるナスダック前からお伝えしました。年明け早々、マーケットは地政学リスクの高まりや経済指標、トランプ大統領の発言などから落ち着かない動きを見せていますが、今年はどんな相場になるのでしょうか…2026年もどうぞよろしくお願いいたします！」と記し、生中継のオフショットを披露した。さらに「This morning, I reported from in front of the Nasdaq in Times Square.Early in the new year, markets have been showing unsettled moves amid rising geopolitical risks, economic data, and remarks from President Trump. What kind of market will 2026 turn out to be?

Wishing you all the best in 2026 as well.」と英文も記載している。

フォロワーからは「今年も茜さんのご活躍を楽しみにしています」「ニューヨークはとても寒そうなので風邪には気をつけて下さい」「朝起きるモチベーションです」などのコメントが寄せられている。