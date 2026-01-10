Snow Man佐久間大介＆バナナマン日村勇紀、収録中に“整う” 穴場温泉街を深掘り
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう10日に放送される。
【番組カット】収録中に…整ってしまった佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は“穴場温泉街”を深掘りする。
穴場温泉街の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、600湯以上の温泉を巡り、旅館のバイトも経験した湯野カラン氏と、全国の温泉街をめぐる様子を動画投稿する旅人やす氏を迎える。
さまざまな温泉街のVTRを見て、「泉質や温度の異なる源泉が複数湧く温泉街で湯めぐり」「温泉街ならではのレトロさを楽しむ」「湯の鮮度抜群！ コスパ最強の公衆浴場」という3つの推しポイントを解説していく。
そして、おしつじさんの湯野氏とやす氏が、それぞれおすすめの温泉街での過ごし方を伝授。湯野氏がおすすめする長野県「野沢温泉」は、源泉が30ヶ所以上から湧くという。色味や効能の異なる源泉を一気に楽しめるものの、湯の温度は高めとのこと。日村は「45（度）は熱いって！ もう熱湯風呂じゃん、それ」と驚くが、温度や成分の強さに緩急をつけられると楽しめる湯めぐり方法を湯野氏が紹介する。
やす氏は、温泉街のレトロな街並みを楽しむことも醍醐味だと語る。歴史を感じる風情ある建築物が広がる街並みや、あの有名なジブリ映画のモデルのひとつといわれる温泉旅館も紹介。佐久間と日村も「ここ行きて〜」「ここいいじゃん！」と引きこまれた、まるでタイムスリップしたかのような温泉街の世界観とは。
さらに、美肌の湯と言われる高アルカリ性の湯が湧き出ることで知られる長野県「白馬八方温泉」の湯がスタジオに登場。足湯を堪能した佐久間と日村が収録中に目を閉じて整ってしまう場面もある。
