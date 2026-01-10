モデルでタレントの溝端葵（24）が9日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「1月8日（木）発売！！ FRIDAYにあおまおアンコール登場です！ 前回の表紙が大反響のおかげです」と同じ事務所所属で仲良しな睫鄂娠（22）との“あおまおペア”再結成を報告。「さらに！初のペア写真集も本日より発売です！ あおまお初ですよ？！！？ゲットするしかないです」と新たな展開も公表し、カラフルな衣装でのツーショット写真や、「最強ツインズ！」のキャッチフレーズがついた表紙のビキニ水着ショットをアップした。

「来週は私のソロ写真集が発売されます！ そちらもお楽しみに〜」と最後につづった。

ファンやフォロワーからも「あおまおコンビ最強」「最強タッグですね〜」「美女コンビ大好き」「ビジュ最高すぎる」「セクシービキニ美女」「美しい女神様」「自然な笑顔の感じが好き」「美しさにすっかり心を奪われてしまった」などのコメントが寄せられている。

溝端は大阪府出身。TikTokの動画投稿で注目を浴び、25年にグラビアに初挑戦。同年3月に発売した初のデジタル写真集「ガチでブレイクする5秒前」が大ヒット。「グラビア界の超新星」のキャッチフレーズがついたこともある。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。趣味は岩盤浴、サウナ、そば屋巡り。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。身長163センチ。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。バストはGカップ。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、つまようじをえくぼに挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。身長153センチ。血液型B。