『ぜんぶ、あなたのためだから』開始5分で主要人物が“脱落”？藤井流星×七五三掛龍也が犯人探しに乗り出す
WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）がきょう10日からスタートする。このほど第1話のあらすじと見どころが公開された。
【場面写真】幸せそう…藤井流星＆井桁弘恵のウェディングショット
気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を実写化。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、その犯人捜しに乗り出すことに。
犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか（!?）次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚がくの過去も見え隠れしてきて…。
悲劇の花嫁・沙也香に毒を盛り、幸せあふれる結婚式をぶち壊したのは、いったい誰なのか。容疑者は“登場人物全員”。犯人の真意は…なぜ沙也香は狙われたのか。登場人物たちに隠された善意と悪意とは。
初回早々、開始5分でまさかの花嫁脱落…（？）幸せを奪った悲劇に結婚式は絶叫の嵐に。めくるめく真実と驚がくの過去が次々と明らかになり、ドラマはジェットコースターばりのスピードで毎週駆け抜けていく。
第1話放送内で、WEST.が歌う今作の主題歌「愛執」と、Travis Japanが歌う挿入歌「陰ニモ日向ニモ」を初解禁。放送に先立ち行われた記者会見では、「『愛執』はサスペンスでもあるこのドラマにぴったりなかっこいい楽曲です」と藤井が明かせば、七五三掛も「『陰ニモ日向ニモ』もこのドラマの内容にぴったりの楽曲。歌詞のテーマも“表と裏”だったり、曲もクールで色気のある感じ」とアピールしていた。果たしてどんな2曲に仕上がっているのか。
なお、放送直前には藤井と七五三掛によるインスタライブも実施決定。ドラマの見どころや現場での面白エピソード、2人の近況など、たっぷり聞くことができる。
■第1話あらすじ
神聖で朗らかな空気漂う結婚式場――祝福の拍手の中、永遠の愛を誓う新郎の林田和臣と新婦の沙也香。沙也香の友人である尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）、和臣の友人・杉浦誠（草川拓弥）と木村直人（古屋呂敏）、森あきら（鈴木愛理）、そして沙也香の母・香（松下由樹）…と参列者は少人数ながらも、挙式と披露宴は温かく和やかな雰囲気で進む中、カメラマンとして参加していた桜庭蒼玉は、偽善に満ちた予定調和な式の進行に飽き飽きとしていた。
そんな中、披露宴でバイオリンを披露していた沙也香を突如悲劇が襲う。痛みで歪んだ表情、沙也香の手から落下するバイオリン。そして次の瞬間、沙也香は血を吐き、倒れてしまう。
沙也香のもとに駆け寄る和臣、沙也香の名前を呼び続ける香、そして会場はただただ騒然と…。
和臣と沙也香の新居“になるはずだった”マンションで憔悴（しょうすい）し、慌てふためく和臣に対し、香は落ち着いて考えるよう諭す。しかし直後、訪ねてきた桜庭から「沙也香に毒が盛られていたかもしれない」と聞いた和臣は、がく然とする。
