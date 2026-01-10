一葉（上白石萌歌）、“変人動物学者”生田斗真と出会う 『パンダより恋が苦手な私たち』第1話あらすじ
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第1話が、10日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】ラッコを前に熱弁！変人動物学者を演じる生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。
主人公は、出版社で働く25歳の編集者・柴田一葉（上白石）。ファッション誌の編集者になる夢を胸に入社したものの、入社初日にその雑誌は休刊となる。興味の持てない生活情報誌に配属され、仕事も恋も思うようにいかない日々を送る。そんな一葉の前に現れるのが、変人動物学者・椎堂司（生田）。一見クールなイケメンながら、人間の恋愛には一切興味を示さず、語り出すのは動物たちの求愛行動ばかり。「人間の恋には野生が足りない」と豪語する司を生田が“超クセ強キャラクター”として全力で体現する。
第1話では、放送開始直後から一気に物語が動き出す。司がラッコの“求愛行動”について熱弁をふるう印象的なシーンを皮切りに、仕事も恋もどん底の一葉が、女王様気質のカリスマモデル・灰沢アリア（シシド・カフカ）と出会う強烈な場面まで、息つく間もなく物語が加速していく。
さらに、物語の随所には、ラッコをはじめとするさまざまな動物たちがAI技術を用いて登場する。
