江戸時代に人気を博した絵双六を多数紹介する企画展＝藤沢市藤澤浮世絵館

歌川広重ら有名な絵師が描いた双六（すごろく）を展示した企画「浮世絵すごろく ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ」が、藤沢市藤澤浮世絵館（同市辻堂神台２丁目）で開かれている。２月２３日まで（午前１０時から午後７時まで）。月曜休館。入場無料。

絵双六は江戸時代後期、子どもたちのお正月の遊びとして定着。東海道の旅をイメージした盤上ゲーム「道中双六」は特に多く作られ、江の島や遊行寺、金沢八景、大山などの名所が描かれた。

企画展では、旅ブームを背景に作成された江戸期のさまざまな道中双六のほか、四季の風物や行事、人気の歌舞伎役者を題材にした絵双六など同館所蔵の約７０点を展示。うち約３０点が初公開となっている。会場には外国人観光客も訪れ、興味深そうに日本独特の絵双六の世界に浸っていた。

今月３１日には関連企画として浮世絵に詳しい国際基督教大学のロバート・エスキルドセン特任教授による講演会「絵双六にみる幕末の世界観」が藤沢市役所で開かれる。午後２時から３時半まで。参加無料、先着８０人。申し込みは、同館電話０４６６（３３）０１１１。