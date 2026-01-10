「狂っている」５発圧勝の日本、２G２Aの10番に韓国メディアが衝撃！「超有望株だ」【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、連覇を目指すU-23日本代表はグループステージ初戦でシリアと対戦し、５−０の大勝を飾っている。
この試合で特大のインパクトを与えたのが、10番を背負う佐藤龍之介だ。
開始10分に大関友翔の先制点をアシストすると、66分に左足の正確なシュート、75分に右足の強烈なミドルで２点を奪取。さらに、87分にも石橋瀬凪のゴールをお膳立てしてみせた。
この活躍ぶりの驚嘆したのが、韓国メディアだ。『Xports News』は「2006年生まれ有望株が２ゴール・２アシストの大活躍だ」と報じた。
「後半の主役は、代表経験を持つ超有望株の佐藤龍之介だった」
また、『スポーツ朝鮮』は、トッテナムからコベントリーへレンタルされている19歳の韓国代表アタッカーを引き合いに出し、「日本のヤン・ミンヒョクは狂っている。2006年生まれの佐藤龍之介が２ゴール・アシストで輝いた」と驚嘆した。
すでにA代表デビューを果たしている19歳は隣国でも注目を浴びている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番が圧巻の２ゴール！
