ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２３０ドル高 シカゴ日経平均先物は５万３７００円
NY株式9日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均 49496.15（+230.04 +0.47%）
ナスダック 23706.91（+226.89 +0.97%）
CME日経平均先物 53700（大証終比：+1620 +3.02%）
欧州株式9日終値
英FT100 10124.60（+79.91 +0.80%）
独DAX 25261.64（+134.18 +0.53%）
仏CAC40 8362.09（+118.62 +1.44%）
米国債利回り
2年債 3.538（+0.050）
10年債 4.171（+0.004）
30年債 4.820（-0.016）
期待インフレ率 2.281（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（0.000）
英 国 4.374（-0.030）
カナダ 3.388（-0.012）
豪 州 4.688（+0.020）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.00（+1.24 +2.15%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4509.90（+49.20 +1.10%）
ビットコイン（ドル）
90341.44（-858.54 -0.94%）
（円建・参考値）
1426万3107円（-135546 -0.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
