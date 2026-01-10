NY株式9日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均　　　49496.15（+230.04　+0.47%）
ナスダック　　　23706.91（+226.89　+0.97%）
CME日経平均先物　53700（大証終比：+1620　+3.02%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10124.60（+79.91　+0.80%）
独DAX　 25261.64（+134.18　+0.53%）
仏CAC40　 8362.09（+118.62　+1.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.538（+0.050）
10年債　 　4.171（+0.004）
30年債　 　4.820（-0.016）
期待インフレ率　 　2.281（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.863（0.000）
英　国　　4.374（-0.030）
カナダ　　3.388（-0.012）
豪　州　　4.688（+0.020）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.00（+1.24　+2.15%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4509.90（+49.20　+1.10%）

ビットコイン（ドル）
90341.44（-858.54　-0.94%）
（円建・参考値）
1426万3107円（-135546　-0.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ