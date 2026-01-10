Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¡¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¼ç±é¥Õ¥¸¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡×¼ê±þ¤¨
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡×¡Ê13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤òÅìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¹Êó²Ý¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÁÜººËÜÉô¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¾ðÊóÀï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¡¡¡ÖÊóÆ»¶É¤Î·Ù»ëÄ£Ã´Åö¤ÎÊý¤¬´ë²è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Ã«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¼·²»¡Ê22¡Ë¤Ïº£ºî¤¬Æ±¶É¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£Ê¡»Î¤«¤é¤ª²¼¤¬¤ê¤Î¥³¡¼¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤ÎÉþ¤òÄº¤¤¤Æ¡¢Èè¤ì¤â°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤ó¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£