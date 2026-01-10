¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é1¡¦ÀÐ³À¡¡»ø¤Î¼Ú¤ê¤Ï»ø¤ÇÊÖ¤¹¡ª¡¡ºòÇ¯U18WÇÕ¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤ËWBC¤Ç¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Î¿·¿Í¸¦½¤²ñ¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡á·òÂç¹âºê¡Ë¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£ºå¿À¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·OB¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇ½¸«ÆÆ»ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê46¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤âÂç·¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ë´üÂÔ¡£¾¡¤ÁÀ±¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â²þ¤á¤Æ¶¯¤¯¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤Î³èÌö¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Î¸«³Ø¡£³«ºÅÃæ¤À¤Ã¤¿¡ÖÌîµåÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤Î°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆÀÐ³À¸µ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎU18WÇÕ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦±üÂ¼¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤Æþ¤ì¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óWBC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢U18¡ÊWÇÕ·è¾¡¡Ë¤ÇÉé¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂåÉ½¤Ç¤Î¼Ú¤ê¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£ºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë¹äÏÓ¡£U18¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤È¡¢WBC¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÀã¿«¤ò¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ÖµÁ¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇ½¸«ÆÆ»ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤ò¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤â¶¯¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÌîµåÅÂÆ²¤Ç¤Ï¸µ¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¶âÅÄÀµ°ì»á¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁ°¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£NPBÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»400¾¡¡£¥É¥é¥Õ¥È¸å¤Ë¡ÖºÇÂ¿¾¡¡×¤òÌÜÉ¸¤Ëµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤½¤³¡Ê¾¡¤Á¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¾¡Íø¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤ÊÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¤Î³èÌö¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ç¤Ï215¾¡¤ÎÂ¼ÅÄÃû¼£¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢173¾¡¤Î¹Ó´¬½ß¤¬2°Ì¡£¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ¤Î¡Ö¥Þ¥µ¥«¥êÅêË¡¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö±ÇÁü¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÇîÊª´Û¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÀ¨¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÐ³À¸µ¡£¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë