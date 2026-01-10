J3福島に期限付き移籍した元日本代表FW三浦知良（58）が9日、都内で新加入会見に臨んだ。2月26日に59歳の誕生日を迎えるカズは新たな復興のシンボルとして期待され、ゴールで応える覚悟を見せた。保有権を持つJ2横浜FCからの移籍期間は6月末まで。2〜6月開催の特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」は2月7日に開幕し、福島はアウェーで甲府と対戦する。

【一問一答】

――福島加入の経緯は。

「福島ユナイテッドの熱い気持ち、チームのコンセプト、やっているサッカー、練習環境が他クラブより全て上回っていた」

――5年ぶりのJリーグ復帰。今季は特別大会も開催される。

「興奮している。いろんな地域で試合ができるので楽しみ。ゴールなり、アシストできれば。自分がこのチームで生かされ、戦力として勝利に貢献したい」

――故郷の静岡でも試合がある。

「J2藤枝では槙野（智章）監督の前でプレーするのも楽しみ。ワクワクする」

――2月26日には59歳になる。昨年は足の負傷に苦しんだが？

「厳しい挑戦になるけど、そこはやりがいのある仕事。1カ月間、キャンプをしてきた。不安要素はあったが、フィジカルの部分でも前向きに進めた」

――毎年1月11日の午前11時11分に大事な発表があるが今年は？

「何もないです（笑い）」