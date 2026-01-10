阪神は９日、坂本誠志郎捕手（３２）が地元・兵庫県養父市の公立小中学校などに対して、１００万円を寄付したことを発表した。今季から虎の「ゲームキャプテン」を担う“チームの顔”はホームベースだけでなく、地元の子どもたちがスポーツに触れる環境づくりも守っていく。

「出身地である養父市に、寄付という形で恩返しができることを大変うれしく思っています」

球団を通じて発表されたコメントには地元への愛があふれていた。「養父市で育ち、学校や地域の皆さまに温かく支えていただいたからこそ、今日の自分があります」と、リーグを代表する捕手となった今も原点は忘れない。

今季からは大きな役割が加わる。昨年末、藤川監督は４年ぶりにキャプテン制を復活させると明言。坂本を「ゲームキャプテン」に指名した。グラウンド内外でチームをまとめる広い視野が期待される。

その視線は地元にも向けられている。「子どもたちが安心して、のびのびと体を動かせる環境づくりにつながれば」と、寄付金は体育、部活動の用具、施設の整備に活用される。「未来を担う子どもたちが、学校生活を楽しみながら、それぞれの夢に向かって成長していく姿を、これからも応援していきたい」。連覇に挑む虎の正捕手が地元も支えていく。