上皇さま92歳の誕生日　軽井沢の開拓地で戦争の歴史に思いをはせられる　万博で来日した旧知の王族らとの再会も

上皇さまは、令和7（2025）年12月23日に92歳の誕生日を迎えられました。戦後80年にあたり、夏には軽井沢の開拓地でその歴史に思いをはせるなど、戦争の記憶と向き合われました。

新たな投薬治療を始めた心臓病の症状は比較的安定し、美智子さまと穏やかに過ごされています。

美智子さまとともに穏やかな日々

上皇さまは12月23日、92歳の誕生日を迎えられました。

心臓の持病のため令和7（2025）年には2度入院し、新たな投薬治療を始められた上皇さま。

現在、症状は比較的安定していて、お住まいでは美智子さまと散策するなど筋力低下を防ぐため、運動に取り組まれています。

戦後80年となった令和7（2025）年、天皇皇后両陛下の「慰霊の旅」を見守られたというご夫妻。

夏には軽井沢で旧満州から引き揚げた人々が開拓したキャベツ畑を散策し、その歴史に思いをはせられました。

そして10月、神奈川県の葉山御用邸で3年半ぶりに静養し、地元の人たちに「きょうは静かで良い海ですよね」と声を掛けるなど、和やかに交流されました。

皇居内の生物学研究所に通うなど、今もライフワークのハゼの研究を週3回のペースで続けられている上皇さま。

令和7（2025）年はお住まいで、大阪・関西万博で来日したスウェーデンのグスタフ国王など、長年交流のある王族らと再会し、旧交を温められました。

お互い支え合いながら、穏やかな日々を送られている上皇ご夫妻です。

（「皇室ご一家」令和7（2025）年12月28日放送）