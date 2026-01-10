阪神・今朝丸裕喜投手（１９）が９日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、春季キャンプ初実戦となる２月７日の紅白戦への登板と、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝との対戦を熱望した。

南国でのサバイバルに参戦する意欲は十分だ。紅白戦について「もちろん投げられるチャンスがあれば、自分のピッチングはしたい」とやる気に満ちあふれている。

昨年は高卒１年目とあって、具志川で体作りに専念した。今季は「２年目になって投げるチャンスも多分できる。そのチャンスを絶対に逃さないっていうところで準備していこう」と気合が違う。ただ、「まだまだ自分の目標の体ではない。（体作りも）継続はしつつ」と平行して増量の取り組みも続ける。

立石ら大物ルーキーも加入した。「対戦できればやりたいです」と燃えている。紅白戦で存在感を示せば、開幕１軍入りや開幕ローテ入りも見えてくる。高卒２年目で開幕ローテに入れば１３年の藤浪以来のこと。「今年は１軍で投げて藤川監督を胴上げしたいって気持ちがほんとに強い」と話していたとおり、１軍初登板を虎視眈々（たんたん）と狙っている。

この日はショートダッシュで調整。スピードを出し、キレのある動きを見せた。２年目の飛躍に向け、腕を振り続ける。