ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¡¡Ö°ì¡×¤ÎÀÀ¤¤¡¡µå³¦°ì¤Î¾Î¹æ¡¦ÂôÂ¼¾Þ³Í¤ê¤Ø¡Ö£±Ç¯´ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ºå¿ÀÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¹Æü¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¡Ö°ì¡×¤òµó¤²¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µå³¦¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ÉÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î´Á»ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÈÖÎÉ¤¤Åê¼ê¤¬ÂôÂ¼¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ø°ì¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤éÂôÂ¼¾Þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÅê¼ê£³´§¤Èµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Àµå³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ì¤ÄÌÜ¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤À¡£¡Ö£±£¸£°¤ÏÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂôÂ¼¾Þ¤Î´ð½à¤¬£²£°¥¤¥Ë¥ó¥°¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Ï¾¡Íø¿ô¤À¡££±£µ¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤½¤³¤Ïµ±¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Î©ÀÐ·¯¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï£±£´¾¡¤È¡¢°ì¤ÄÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇòÀ±¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£±Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤·¤ó¤É¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ£±Ç¯´ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µå³¦¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£